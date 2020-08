Nabilla : elle passe une folle soirée avec Gims, le rappeur se moque d’elle et de ses pas de danse sur Instagram !

Après un séjour de plusieurs semaines à profiter du soleil californien, Nabilla et sa petite famille sont de retour chez eux, à Dubaï. Techniquement, leur maison est actuellement en travaux, ce qui fait que l’ancienne starlette de la téléréalité, son mari Thomas Vergara et leur fils Milann sont obligés de vivre dans un luxueux penthouse durant six mois. Pour le jeune couple, ce retour signifie également des soirées en bonne compagnie.

Une soirée en bonne compagnie

Dimanche 23 août 2020, Nabilla et Thomas avaient en effet rendez-vous avec un couple de stars non moins célèbre, à savoir Maître Gims et son épouse Demdem. Très complices lors de la soirée, ce petit monde en a profité pour aller diner ensemble, danser, et au passage regarder la grande finale de la Ligue des champions qui opposait le Bayern Munich au PSG. Malgré la défaite des Parisiens, le quatuor s’est bien amusé comme en témoignent les photos et les vidéos postées par Nabilla sur ses réseaux sociaux.

Très proche de Demdem, Nabilla a inscrit «Mon bébé d’amour», dans la légende d’une photo dans laquelle elle semble être complice de la femme de Gims.

Dans sa story Instagram racontant cette soirée du dimanche 23 août, l’interprète de Bella a aussi partagé un aperçu de sa soirée passée avec le couple Nabilla-Vergara. De passage dans une boîte de nuit à Dubaï, Madame Gims a montré ce qu’elle savait faire sur la piste. De son côté, portant des talons aiguilles, un pantalon en cuir noir et un pull à motifs noir et blanc, Nabilla a eu du mal à suivre les pas de danse qu’elle aurait certainement aimé montrer à ses acolytes du soir. On la voit donc avec hésitation, recroquevillée sur elle-même, un verre à la main. «Un pas très particulier que seul cet individu semble maîtriser», commentait Gandhi Djuna de son vrai nom, visiblement perplexe mais toujours aussi amusé, «on va essayer de la suivre pour connaître ses vraies motivations. » Quelques minutes plus tard, pourtant, la jolie brune a préféré s’asseoir, le sourire aux lèvres, visiblement ravie d’avoir pu divertir la galerie.

De jeunes et très festifs parents

Avant cette soirée, et plus précisément fin juillet 2020, Nabilla était à Los Angeles pour subir une intervention chirurgicale. «Après l’accouchement de Milann, (…) ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a causé un problème dans l’une de mes prothèses. » a déclaré la sœur de Tarek Benattia. Après l’opération, son médecin lui a recommandé de se reposer. Des recommandations que l’intéressée n’a visiblement pas suivies. Ainsi, quelques jours après l’opération, elle n’a pas pu résister à prendre son fils dans ses bras. «Je souffre beaucoup et je perds un peu de sang», a-t-elle déclaré, avant de poursuivre: «Je vais aller chez le médecin aujourd’hui. J’espère juste qu’il ne me dira pas qu’il y a quelque chose qui a pété à l’intérieur et que je dois être opérée, car sinon, je vais devenir folle ».

C’est aussi sur le Web, sans tabous, que l’épouse de Thomas Vergara raconte sa vie de jeune maman poule pour son petit garçon, qui fêtera son premier anniversaire le 11 octobre 2020. C’est suite à cette naissance que le couple a préféré se réfugier aux Emirats Arabes Unis afin de mener une vie quotidienne paisible sous les feux de la rampe.

Quand elle n’est pas aux côtés de son petit Milann, elle décompresse. Cette soirée est donc pour tous, une belle parenthèse dans leur vie de parents. Alors que Nabilla et Thomas découvrent encore la vie de parents entre les couches et les biberons, les Gims sont un peu plus expérimentés avec leurs cinq enfants. Pour ceux qui n’ont pas suivi, ces derniers ont accueilli leur petite dernière en mars 2020.