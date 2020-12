Nabilla pousse un coup de gueule : elle est furieuse contre ses fans et balance tout sur les réseaux sociaux !

Pendant les fêtes de fin d’année, alors que nous connaissons encore une crise de la COVID19 partout dans le monde, de nombreux foyers se sont réunis pour passer des moments uniques ensemble et c’est le cas aussi pour Nabilla.

Nabilla : une visite de Noël chez sa grand-mère qui tourne mal, regardez la photo !

Il faut dire qu’avec le couvre-feu imposé par le gouvernement français, les occasions se font de plus en plus rares pour voir sa famille et ses amis. Comme de nombreux français partout dans le monde, Nabilla en a fait de même et a donc décidé de rendre visite à sa grand-mère pendant les fêtes de fin d’année. Une occasion unique pour elle de voir son arrière-petit-fils Milann évoluer. En effet, alors qu’il est né en octobre 2019, Nabilla n’a pas pu présenter son enfant dernièrement à tous les proches de sa famille à cause de la crise du coronavirus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

De plus, en habitant à Dubaï, cela ne facilite pas du tout les choses et elle ne peut voir que rarement sa grand-mère qui habite en Suisse. Mais pour Noël, Nabilla en a décidé autrement et elle a souhaité profiter des instants uniques passés avec sa grand-mère, son compagnon Thomas Vergara, et bien sûr leur fils Milann. Il s’agissait également du premier retour de Nabilla en France avant son passage en Suisse. En effet, le couple a rendu visite à la famille de Thomas Vergara avant de reprendre la route. La petite famille a en effet décidé de se rendre en Suisse pour voir Livia, la grand-mère de Nabilla que ses fans connaissent bien. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu ! La star de télé-réalité a voulu immortaliser ce moment en prenant un cliché où l’on peut voir toute la famille autour de la doyenne de la famille : tout le monde a l’air heureux sur le cliché qui a été partagé sur les réseaux sociaux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Nabilla pousse un coup de gueule : elle refuse de prendre des photos !

Alors que pendant des années la star de télé-réalité n’a pas rechigné pour prendre des photos avec ses fans, elle a affirmé que certains de ses fans n’étaient pas responsables face à la situation. En effet, afin de protéger sa grand-mère, Nabilla a décidé de ne pas s’approcher des nombreux fans qui lui demandent des photos dans la rue. En effet, certains ne se gênent même pas pour lui demander de retirer son masque, afin qu’on la reconnaisse plus facilement dans la rue. Mais cela était sans compter sur le franc parler de Nabilla qui a décidé de refuser plusieurs photos à cause de la situation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Pour toutes celles et ceux qui accusent Nabilla de prendre trop de risques en allant voir sa grand-mère, ils sauront désormais que la star française en a décidé autrement et veut tout faire pour protéger ses proches, quitte à devoir s’éloigner de certaines personnes. Une décision radicale mais qui est cependant nécessaire compte tenu de la situation dramatique que nous vivons partout dans le monde actuellement. En effet, la pandémie n’est pas encore derrière nous et toutes les mesures doivent être prises en compte pour protéger les plus faibles comme les personnes les plus âgées. Espérons que Nabilla ne cède finalement pas à la tentation et décide de revenir sur sa décision !