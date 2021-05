Nabilla pousse un gros coup de gueule après la menace de mort contre son jeune fils

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne une nouvelle assez tragique et impressionnante en ce qui concerne Nabilla, la star de la téléréalité. Alors que la jeune femme a tout simplement décidé de s’installer à Dubaï contre toute attente ces derniers mois, on ne compte plus le nombre de fois où l’on a pu la voir prendre la parole pour pouvoir la voir raconter son quotidien qui est tout simplement incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire.

En revanche, à l’heure où les fans sont de plus en plus présents à ses côtés, la star de la téléréalité doit faire face à de nombreuses épreuves terriblement difficiles. En effet, il se trouve que l’on a pu la voir récemment prendre la parole sur un sujet qui est assez incroyable et qui concerne des millions de français. Avec la crise du coronavirus, on peut dire en effet que Nabilla se sent particulièrement concernée, d’autant plus qu’elle a une famille proche et des personnes âgées à qui elle tient, comme sa grand-mère que l’on connait d’ailleurs tous très bien.

(pas d’émoji framboise…😒🤦🏻‍♀️) Une passion qui se transmet de génération en génération n’est-ce pas @Nabilla 😏😂💕⁉️ pic.twitter.com/7U2cpIWuAR — SosoTwitte 😉🦂 (@LaLifeDeSoso) May 15, 2021

Mais encore plus récemment, c’est une nouvelle terrible qui a pu arriver dans la vie de Nabilla, et celle-ci fait vraiment froid dans le dos. On ne pensait pas en effet que certaines personnes allaient pouvoir en arriver là, et même les fans les plus assidus ont été surpris de voir ce qui a pu se passer concernant le jeune fils de Nabilla.

Nabilla est dans la tourmente, son fils se fait menacer sur les réseaux sociaux

Bien que de nombreuses personnes soient anonymes sur le web, on ne pensait pas pouvoir entendre parler d’une nouvelle aussi dingue en ce qui concerne le jeune enfant de Nabilla. En effet, ce dernier a pu vivre un enfer récemment, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. A l’heure où les français se trouvent dans des postures toujours plus compliquées avec la crise sanitaire liée au coronavirus, certains ne semblent pas se priver pour pouvoir critiquer assez violemment Nabilla, la star de la téléréalité française.

C’est ainsi que l’on a pu découvrir une nouvelle qui est assez terrible récemment, avec des menaces qui ont été lancées contre son jeune fils Milann sur les réseaux sociaux. Complètement sous le choc, il se trouve que Nabilla n’a pas hésité à dénoncer ses propos vraiment scandaleux que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux. En effet, ce n’est pas la première fois que la star de la téléréalité peut recevoir des menaces de mort, mais il s’agit cette fois-ci de son jeune enfant.

Milann, déjà menacé avec des attaques absolument incroyables sur le web

Pour le jeune enfant de Nabilla, c’est la douche froide : il ne s’attendait sûrement pas à son jeune âge recevoir des menaces aussi incroyables sur les réseaux sociaux, à un âge aussi petit. Mais heureusement, sa mère Nabilla semble avoir eu une bonne réaction.

Rien de plus beau ♥️🙏🏼 pic.twitter.com/0mxWC5M5qc — Nabilla Vergara (@Nabilla) May 16, 2021

En effet, en dénonçant la situation qui est arrivée à son fils sur les réseaux sociaux, elle peut ainsi être sûre et certaine que si quelque chose arrive à son enfant, elle pourra avoir fait tout le nécessaire pour que cette situation absolument horrible n’arrive pas !