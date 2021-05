Nabilla rend ses fans complètement fous avec cette illusion d’optique qu’elle crée avec son corps

Cela faisait longtemps que Nabilla, la star de la téléréalité, n’avait pas fait autant parler d’elle. Il faut dire que l’actualité de la téléréalité n’est clairement pas en sa faveur. Les scandales ne font que de s’accumuler en ce qui concerne d’autres candidates de ces émissions, et on pourrait tout à fait comprendre que Nabilla souhaite s’en écarter le plus possible pour ne pas que des ondes négatives viennent à elles.

Par le passé, on se souvient tous en effet qu’elle avait pu subir de très gros bad buzz à son encontre, et les internautes ne s’étaient pas privés pour lui faire remarquer son attitude qui ne leur plaisait pas du tout. Mais désormais, Nabilla semble bel et bien décidée à vivre une toute nouvelle vie. Elle devrait d’ailleurs prochainement changer de maison, avec une construction à Dubaï que l’on a pu voir et qui devrait ravir la petite famille de la star de la téléréalité.

Mais en attendant, Nabilla a décidé de s’occuper en diffusant des clichés complètement dingues sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle a pu le prouver une nouvelle fois à toute sa communauté mais également à ses nombreux détracteurs…

Nabilla met le feu aux réseaux sociaux avec ses formes généreuses

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ait accès à de nouvelles photos complètement dingues de la part de Nabilla, la star de la téléréalité. Il faut dire que depuis quelques mois maintenant, c’est une Nabilla complètement survoltée que l’on peut découvrir sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, il se trouve que la jeune femme a très bien terminé l’année 2020, on se souvient de photos assez folles qu’elle avait pu réaliser avec Maeva Ghennam.

En effet, les deux jeunes femmes et candidates de téléréalité étaient allées très loin, alors que la crise sanitaire battait son plein à Dubaï, bien que sur place cela semble s’être calmé désormais. Avec des clichés dont ses fans se souviendront toute leur vie, on peut dire que Nabilla et Maeva Ghennam ont pu frapper vraiment très fort.

Mais cela était sans compter sur les futures ambitions de Nabilla, qui n’a pas dit son dernier mot. En effet, depuis maintenant quelques heures, on a pu voir une nouvelle photo assez incroyable de Nabilla. Celle-ci est même assez originale, car elle a pu créer à elle seule une grande illusion d’optique : de quoi éblouir ses fans s’ils ne l’étaient pas déjà !

Nabilla porte une tenue moulante qui rend ses fans complètement fous

C’est parfois à se demander si Nabilla ne souhaite pas rendre ses fans complètement épileptiques, quand on regarde la dernière photo qu’elle a pu diffuser sur Instagram. En effet, avec les images que l’on a pu découvrir en exclusivité, il semblerait que Nabilla soit vraiment prête à tout !

Dans les différents commentaires que l’on a pu découvrir, certains n’en croient pas leurs yeux : ils ne pensaient pas que Nabilla, après avoir eu son premier enfant, soit capable de diffuser de telles photos complètement dingues. Mais comme on le sait, il en faut beaucoup plus pour impressionner la jeune femme, et elle l’a prouvé une fois de plus !