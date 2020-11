Nabilla : sa marque de maquillage se fait violemment critiquer par Gaëlle Garcia Diaz ! Elle réagit !

On peut dire une chose, Gaëlle Garcia Diaz n’a pas été traumatisée par son clash avec Maeva Ghennam puisqu’elle s’attaque désormais à une autre marque de maquillage lancée par une candidate de télé-réalité, celle de Nabilla. Cela fait deux ans que Nabilla Beauty est sur le marché, et c’est très récemment que la Youtubeuse beauté a décidé d’en faire un crash test. Pour rappel, elle n’avait pas totalement adhéré à la marque de Maeva Ghennam et lui avait donné des conseils pour s’améliorer, notamment au sujet du marketing. Cette dernière s’en était prise à elle avec une certaine violence dénoncée par les fans de la Youtubeuse.

Une très belle note pour Nabilla Beauty

Les choses sont très différentes aujourd’hui puisque Gaëlle Garcia Diaz a beaucoup aimé la marque de Nabilla, au point de lui mettre 8/10. Elle a mis en avant la qualité du maquillage ainsi que le bon rapport qualité / prix, mais n’a pas hésité non plus à pointer du doigt certains défauts. Puisqu’elle possède elle-même une marque de maquillage, elle se permet de commenter non pas uniquement les produits, mais également tout l’aspect marketing, le rapport avec le client, le packaging…

« Les produits sont vraiment bons. On n’est pas sur une marque qui va exploiter un univers artistique absolument dingue, mais les produits sont très très bons (…) Petit point négatif du coup : le site qui pour moi est beaucoup trop brouillon. Je ne m’en sors pas. C’est pas assez clair, il y a trop de trucs que je ne comprends pas : les collaborations, le fashion, les accessoires… Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors tu peux avoir beaucoup de choses sur ton site, mais il faut que ce soit bien clair. Il faut que tout soit bien regroupé, facile à trouver« .

Elle termine la vidéo en disant à ses abonnés de foncer car la marque « est vraiment bien« . Pas de quoi provoquer un nouveau clash donc. Nabilla a décidé de donner son avis sur cette vidéo, tout en revenant sur les points négatifs évoqués par Gaëlle. Et là une nouvelle fois, tout se passe dans la bonne humeur et le respect.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Nabilla heureuse par la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz

Si Nabilla est heureuse, c’est parce que la qualité des produits n’a pas été remise en question, ce qui est pour elle le plus important : « Je suis très contente de la note de 8/10, c’est juste énorme. Je la remercie. C’est vrai que moi je suis très investie dans Nabilla Beauty, c’est mon bébé, ça fait bientôt deux ans (…) Ce qui m’importe et ce qui me fait vraiment plaisir, c’est que la qualité des produits n’est pas remise en question. C’est la priorité numéro 1 : la qualité. J’ai voulu faire des produits hauts de gamme qui restent à des prix abordables« .

La maman de Milann n’a pas oublié de revenir sur le gros point négatif mis en avant par Gaëlle, à savoir ce site internet qu’elle trouvait brouillon et pas clair. Avec beaucoup de recul, Nabilla prend cette critique, l’accepte et annonce qu’elle travaille déjà dessus : « Sur ce point-là, je vais quand même lui donner raison. C’est vrai que sur le site, il y a énormément d’informations. On fait beaucoup de collaborations par semaine avec d’autres marques et ça plait énormément. C’est vrai qu’une fois qu’une collab est passée (ou épuisée), on devrait les enlever. Il n’y a aucun souci. Comme je vous dis, c’est très constructif et du coup j’en ai parlé à mes équipes qui elles aussi ont regardé la vidéo« .

Nabilla se défend bien en revenant également sur des protections en plastique que Gaëlle ne trouvait pas nécessaires et même très agaçantes. Mais pour la jeune femme, c’est avant tout pour assurer aux clients que personne n’a touché les produits. C’est également un moyen pour elle de savoir lors d’un retour si le ou la client.e a utilisé ou non le produit en question. Ceux qui sont en mal de clashs devront donc attendre car tout va bien entre Gaëlle et Nabilla.