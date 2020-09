Nabilla : son époux Thomas Vergara fait une mauvaise chute et se blesse grièvement… Les photos sont impressionnantes !

Il a partagé quelques photos de l’incident et on peut bien dire qu’il est salement amoché.

Les accidents domestiques peuvent arriver très vite si l’on ne fait pas assez attention. Le vendredi dernier, c’est Thomas Vergara, l’époux de Nabilla Benattia qui en a fait les frais. Alors qu’il était dans sa villa de Dubaï, le jeune homme a fait une mauvaise chute dans les escaliers et s’est retrouvé avec d’importantes blessures. Il a dû se rendre d’urgence à l’hôpital pour recevoir les premiers soins. C’est sur Snapchat qu’il s’est confié sur sa mésaventure et son épouse était très attristée, découvrez-en plus dans la suite de cet article.

Un malheureux incident

Les blessures occasionnées par cette chute sont assez graves. Le mari de Nabilla s’est retrouvé avec le pouce ouvert en deux et l’ongle qui a été enlevé. Aussi son pied a râpé tout le long des escaliers en provoquant une importante blessure. Toujours sur son compte Snapchat le jeune homme de 34 ans a filmé les infirmiers qui étaient en train de lui apporter les premiers soins avec des points de suture. Comme on pouvait s’y attendre, Nabilla Benattia, son épouse était à ses côtés pour le réconforter. Les fans du couple se sont montrés particulièrement inquiets pour l’état de Thomas, mais ont été rassurés quand ce dernier a pris la parole pour donner de ses nouvelles.

Thomas a expliqué qu’il venait de rentrer chez lui et qu’il était sous calmant. Heureusement, car si ce n’était pas le cas, il serait certainement en train de ressentir d’atroces douleurs. Pour apporter plus d’explications à ses fans, il a même filmé l’endroit où la terrible chute a eu lieu. Le père de Milann affirme qu’il était vraiment dégoûté, mais tout de même content que la situation ne se soit pas empirée. Rappelons qu’il a reçu au total 6 points de suture.

Thomas Vergara immobilisé

De son côté, Nabilla Benattia s’est exprimée à propos du malheureux incident dont son époux a été victime. Elle trouvait cette situation affreuse, mais était soulagée qu’il soit sous calmant. La jeune femme de 28 ans a également déclaré que son mari est obligé de se rendre à l’hôpital tous les 2 jours pendant une semaine afin de vérifier que la cicatrisation de la blessure se déroulait bien.

Au lendemain du drame, le père de famille s’est de nouveau adressé à sa communauté en expliquant qu’il était désormais impossible pour lui de sortir de sa maison. Il ne pouvait plus faire de sport et la marche est devenue extrêmement difficile pour lui. Cependant, le couple ne s’est pas laissé déstabiliser pour autant et la vie a repris son cours.

Même s’il est incapable de sortir de chez lui Thomas Vergara continue de faire la promotion des produits sur les réseaux sociaux et de s’amuser avec son fils Milann. C’est ce que révèlent les dernières stories que l’influenceur a partagées sur son compte Snapchat.

Qui est Thomas Vergara ?

Né le 1er janvier 1986 à Paris, Thomas Vergara est une personnalité de téléréalité. On l’a vu dans Secret story 6 où il était avec Nadège Lacroix, mais il fut malheureusement évincé au bout de la treizième semaine de la série.

Avant de se lancer dans la téléréalité, Thomas Vergara était un joueur de football très talentueux. Cependant, il a eu un accident qui l’a poussé à abandonner son rêve de devenir footballeur professionnel. C’est dans la téléréalité les anges la téléréalité 5, qu’il a rencontré Nabilla Benattia avec qui il a eu un enfant.