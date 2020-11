Nabilla subit une nouvelle opération de chirurgie esthétique en Ukraine !

En juillet dernier, Nabilla s’était rendue à Los Angeles pour subir une opération de chirurgie esthétique indispensable : elle devait absolument changer ses implants mammaires qui avaient été endommagés par sa grossesse et les montées de lait. Elle ne devait pas porter son fils Milann pendant plusieurs jours – une recommandation du médecin qu’elle n’a pas respecté, comme elle l’a avoué à ses fans. Aujourd’hui, celle dont la marque de maquillage a été encensée par Gaëlle Garcia Diaz se trouve à Kiev, où elle a subi une nouvelle opération. Mais une nouvelle fois, il s’agit d’une intervention utile, elle qui souffre de la cicatrice de sa césarienne depuis son accouchement.

Nabilla est ravie du résultat et de la compétence du médecin

En direct depuis Kiev, Nabilla a expliqué dimanche 15 novembre à quel point elle se sentait bien accueillie : “Une chose est sûre, en Ukraine ils savent recevoir les gens, l’hôtel il est top, voiture au top, les gens sont trop gentils”. Pour tous ceux qui se demandent ce que la jeune femme fait en Ukraine, elle répond avec une belle dose d’humour : “Je vais refaire mes fesses, mes yeux, mon cerveau aussi parce que j’en ai marre d’être débile”

Mais la réalité est bien différente. Nabilla ne cherche pas à modifier son corps, mais à corriger sa cicatrice de césarienne qui est à l’origine de nombreuses douleurs, en plus de ne pas être esthétique selon la jeune femme de 28 ans :

“Si il y a des mamans qui ont eu des césariennes d’urgence ou alors programmées, c’est une super adresse. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous n’aimez pas la cicatrice (…) La césarienne ce n’est pas esthétique. C’est pour la santé de la maman et du bébé. Et c’est fait dans la précipitation”.

Thomas donne des nouvelles

Opérée sous anesthésie générale, Nabilla a donc dû s’absenter des réseaux sociaux. Heureusement, son mari Thomas est là pour tenir au courant les internautes, et il les a rassuré, tout en expliquant pourquoi elle avait décidé de subir cette opération : J’ai eu l’assistante du docteur qui m’a dit que tout s’était bien passé, mais c’est vrai qu’elle avait une grosse gêne, c’est le problème avec une césarienne. Si vous avez une cicatrice et que vous cicatrisez mal, ça peut vous tirer, et c’est ce qu’elle a eu. Elle n’a pas eu de chance et ça la gênait tellement que du coup on a cherché un spécialiste et le meilleur était à Kiev”.

A son réveil, Nabilla a eu la belle surprise de découvrir que son époux lui avait offert un beau bouquet de fleurs. A moitié endormie, elle a néanmoins réagit : « Je t’aime Tommy, l’homme de ma vie. Je viens de me réveiller et mon petit Tom m’attend avec un bouquet. J’ai pas trop de chance ? » Elle devra rester deux jours en convalescence et on imagine qu’elle nous montrera prochainement le résultat et qu’elle nous expliquera dans les jours à venir si la gène qu’elle ressentait a disparu ou non.

Une opération qui se fait dans le luxe

Les internautes se rappellent de l’incroyable chambre d’hôpital de Nabilla à Los Angeles qui ressemblait à s’y méprendre à la suite luxueuse d’un hôtel. On peut vous dire que Kiev n’a pas à rougir face à la ville américaine puisqu’une nouvelle fois c’est dans le luxe que Nabilla s’est faite opérer. Sa chambre est spacieuse, magnifique, et son lit d’hôpital est une merveille. Cela ne nous dérangerait pas de subir une opération si c’est pour y passer une ou deux nuits en échange.

Il faut dire que financièrement, tout roule pour Nabilla qui peut notamment compter sur le succès de « son bébé« , sa marque de maquillage qu’elle a lancé il y a deux ans et dans laquelle plusieurs produits sont souvent sold-out. Avec la récente vidéo de Gaëlle Garcia Diaz, vue par des centaines de milliers de personnes, on imagine qu’elle va gagner encore plus de clientes. De quoi se permettre d’être opérée dans de telles conditions.