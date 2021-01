Nabilla a-t-elle été touchée par le coronavirus lors de son réveillon avec Manon Marsault ? Ce serait une catastrophe !

Depuis le premier janvier 2021, Nabilla est au cœur d’une polémique qui ne fait que prendre de plus en plus d’ampleur. En effet, tout est venu des fêtes de Noël qu’elle a souhaité fêter avec sa famille, et notamment sa grand-mère Livia qui est connue et très appréciée du grand public.

Nabilla a pris toutes les précautions nécessaires avant le réveillon du 31 décembre !

Quelques jours avant le réveillon du 31 décembre 2020, Nabilla Benattia était déjà au cœur de l’attention : la star de télé-réalité en avait profité pour pousser un énorme coup de gueule contre une partie de ses fans ! En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus n’est pas encore derrière nous et que les premiers vaccins viennent tout juste d’être livrés à une partie de la population, certains de ses plus grands fans n’ont pas hésité à demander à Nabilla de prendre tous les risques pour prendre une photo avec eux.

C’est alors que la jeune femme avait vivement réagi sur les réseaux sociaux, en poussant un énorme coup de gueule contre tous ses fans : elle ne comprenait pas que ces derniers ne respectaient pas les gestes barrières, en ajoutant qu’en allant rendre visite à sa grand-mère pour les fêtes de fin d’année, elle prenait bien trop de risques si elle prenait des photos avec des fans. Sur son compte Instagram, on a pu découvrir une jolie photo de famille avec Nabilla Benattia, Thomas Vergara, la grand-mère Livia, et son arrière-petit-fils né en octobre 2019, Milann. Malheureusement, tout a dégénéré de nouveau après le réveillon du 31 décembre, quand on a pu découvrir les photos du 31 décembre de Nabilla et de ses amis.

Manon Marsault positive à la COVID19 : a-t-elle contaminé les autres invités ?

Si certains français ont pris toutes les précautions demandées par le gouvernement français en choisissant de ne pas se réunir le 31 décembre et de se limiter aux seules personnes présentes dans leur foyer, cela n’a pas été le cas pour Nabilla. On a en effet pu voir des photos de sa soirée, et on peut voir que la soirée était loin d’être recommandable pour toutes celles et ceux qui suivent les gestes barrières avec les précautions les plus strictes. Ainsi, sur les clichés que l’on a pu voir sur Instagram, on peut voir en compagnie de Nabilla Benattia et Thomas Vergara des grandes stars de la télé-réalité : Manon Marsault, Julien Tanti, Maëva Ghennam et Illan.

D’un coup elle se rappelle de ses enfants … alors que depuis l’accouchement de sa petite … on l’a retrouvait en boîte/ dans les restaurants/ Faire la bise à tous. Moi j’avais cru que ça n’existait pas le Covid19 à Dubai ?? Force à la manon Tanti ??? #lpdla8 pic.twitter.com/qDxY3t11YU — Irlande ? (@XOBellaIrlande) January 2, 2021

Alors que les fans ont été complètement révoltés par l’attitude de tous les protagonistes dans cette soirée incroyable face à la tour Burj Khalifa, d’autres se sont amusés de voir toutes leurs stars de télé-réalité réunies. Malheureusement, la bonne surprise est de courte durée pour eux : Manon Marsault a été déclarée positive à la COVID19 juste après ce réveillon !

Manon tanti est confirmé positif du Covid19/ et elle ne comprend pas trop ??@Maevaghennam1 qui dit ne pas avoir embrassé Manon ne l’a pas..?? Est-ce qu’on les explique que le virus ? ne s’attrape pas en s’embrassant Ça attaque le système le plus faible ?? #lpdla8 pic.twitter.com/FlDz1ThwdT — Irlande ? (@XOBellaIrlande) January 3, 2021

Angoissée par la nouvelle, c’est sur le réseau social Snapchat que la jeune femme a publiquement déclarée la nouvelle en ce dimanche 3 décembre. Stressée par la situation, on imagine qu’elle a dû depuis contacter toutes les personnes avec qui elle a été en contact dernièrement. En effet, Nabilla et tous les autres invités sont depuis des « cas contacts » et doivent impérativement rester à l’isolement pendant une semaine complète. Bien que pour le moment, Nabilla se veut rassurante sur Snapchat en déclarant qu’elle va néanmoins réaliser les tests, nous devrions rapidement en savoir plus…