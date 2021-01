Nabilla et Thomas Vergara : Les parents de Milann complètement dépassés par leur petit bébé !

Le bébé de Thomas Vergara et de Nabilla est décidément plein de surprises. Le mercredi 21 octobre dernier, le couple a fait une révélation à propos de leur fils. Milann serait hyperactif et très turbulent. Les deux parents sont dépassés par l’attitude du petit garçon et partagent leurs inquiétudes avec les internautes sur les réseaux sociaux. Ce changement d’attitude a eu lieu dans la même période où le petit fêtait son premier anniversaire. La jeune maman est à bout de force et cherche des conseils ou des explications sur le comportement de son fils. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Le couple se confie sur les réseaux sociaux

Le couple de stars de téléréalité se met en quatre pour offrir le meilleur à leur fils. C’est d’ailleurs à cause de lui qu’ils se sont installés à Dubaï, loin du monde turbulent et de la scène médiatique. Le 11 octobre dernier, Nabilla et Thomas Vergara fêtaient l’anniversaire des 1 an de Milann. Pour l’occasion, les parents n’ont pas lésiné sur les moyens et lui ont offert une fête digne du nom.

Pourtant, ils ne sauraient expliquer ce qui a provoqué le changement d’attitude du petit garçon pendant cette même période. D’après Nabilla, Milann touche absolument à tout et est très turbulent ces derniers temps. C’était sur Snapchat que la jeune mère a fait ses révélations face à l’objectif de son téléphone. Elle a ensuite précisé que cette situation est récurrente depuis quelques semaines.

« C’est une vraie boule d’énergie, c’est un peu compliqué. Il n’arrête pas du matin au soir, il est un peu rebelle, quand on lui dit non il se met à hurler… » avait affirmé la jeune femme de 28 ans. On peut bien dire que cela n’est rien de grave, mais il peut être très difficile de canaliser un enfant hyperactif. Les parents du petit garçon sont un peu inquiets puisque ça fait déjà plus de trois semaines que le petit a développé ce nouveau comportement.

Plus turbulent que jamais

Désormais, le petit garçon sait marcher et depuis, il ne tient plus en place. Il aurait développé d’autres centres d’intérêt. Sa joie et sa bonne humeur sont débordantes et ses parents ont de plus en plus de mal à en venir à bout. Vu qu’il a développé de nouveaux caprices, il est difficile pour ses parents de ne pas céder à ses demandes. Ils ne veulent pas le voir pleurer et ils se demandent quoi faire. « C’est un peu compliqué, on est un peu perdu » avait confié la jeune maman, totalement désemparée.

Pour mieux cerner le comportement de leur fils, le couple essaye de se renseigner sur internet et ils découvrirent que le caractère de leur enfant correspondait trait pour trait à celui d’un enfant hyperactif. Thomas Vergara son père, s’est également confié sur le fait que Milann s’amuse à casser ses affaires, et pas n’importe lesquelles ! La semaine dernière, le petit garçon avait cassé l’iPad de Thomas.

Malgré le fort tempérament de leur fils, le couple continue tout de même à s’épanouir et Milann grandit plutôt bien. Les internautes ont d’ailleurs répondu à leur publication et trouvaient que c’était un mal pour un bien, car le couple Vergara n’aura pas à s’ennuyer à force de s’occuper de Milann.