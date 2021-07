Nabilla : une nouvelle photo d’elle à Ibiza fait grimper la température sur la toile !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles assez dingues en ce qui concerne Nabilla, la nouvelle star de la téléréalité en France qui a pu se marier de nouveau récemment. En effet, on peut clairement dire que c’est un très gros coup de communication bien réussi pour la jeune femme qui a pu faire parler d’elle avec une opération complètement dingue en partenariat direct avec Amazon Prime Video. Alors que certains français auraient pu penser ne jamais avoir d’informations concernant le mariage de la jeune femme, on a pu voir récemment que celle-ci n’avait vraiment pas froid aux yeux.

En proposant ainsi un programme inédit, on a pu voir en exclusivité des images de son mariage sur Amazon Prime Vidéo, et celui-ci risque tout simplement d’être bien plus important que ce que l’on pouvait être en mesure d’imaginer. En effet, la candidate de téléréalité a pu profiter d’un très beau mariage avec son compagnon Thomas, mais également son fils. En revanche, elle ne s’attendait sans doute pas à vivre un tel cauchemar, et la situation ne pourrait pas être pire que celle que l’on a pu voir récemment. On ne compte plus le nombre de fois où il se trouve que la jeune femme a pu se trouver au centre de l’attention pour des problématiques aussi importantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Nabilla se remet doucement de son cambriolage traumatisant

Tout le monde a pu entendre parler ces derniers jours de son cambriolage pendant son propre mariage. Une situation vraiment tragique pour la candidate de téléréalité qui ne s’attendait certainement pas à vivre un tel cauchemar le jour de son mariage, c’est le moins que l’on puisse dire. Toutefois, il se trouve que certains n’hésitent pas à dire haut et fort que tout aurait pu être clairement mis en scène, et que toutes les images que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux et les déclarations sont fausses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

On imagine que cela a pu traumatiser Nabilla qui n’avait clairement jamais pu subir une situation aussi difficile. Pour certains fans, il ne s’agit ni plus ni moins qu’une tentative de ressembler à nouveau à son supposé modèle américain Kim Kardashian. Mais en revanche, si ce cambriolage s’avère être bel et bien vrai, on imagine que l’événement devrait prochainement être résolu avec des cambrioleurs sévèrement punis par la justice. Toutefois, on a pu voir que Nabilla pourrait se remettre comme elle le pouvait de ses émotions en diffusant de nouvelles photos complètement dingues sur le web.

Nabilla fait grimper la température avec une nouvelle photo complètement dingue

C’est donc dans une toute autre tenue que l’on a pu retrouver Nabilla ces derniers jours, et cela ne risque de laisser vraiment personne indifférent. Si certains auraient pu penser que la jeune femme allait s’arrêter là après avoir pu vivre un tel drame, ils se trompent très largement !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

En effet, en proposant à ses fans un nouveau cliché impressionnant de ses belles formes généreuses, il se trouve que Nabilla a pu décider clairement de frapper très fort et cela n’est pas anodin ! Elle a pu prouver une fois de plus qu’il en faut beaucoup plus pour pouvoir l’impressionner et que ce n’est pas un simple cambriolage qui va l’empêcher de passer de très bonnes vacances à Ibiza comme des millions de français cette année !