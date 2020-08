Nabilla : une photo de vacances choque les fans qui l’accusent de mettre en danger son fils !

Rien n’est trop beau pour Nabilla ! Sans surprise, ces derniers ont volé à bord d’un avion des plus chics. Un moment dans le temps que Nabilla devait capturer et révéler un instantané sur Instagram. On peut voir Nabilla poser aux côtés de son adorable fils, Milann.

Le bonheur sans nuage à Los Angeles

Si à Dubaï, elle bénéficie déjà d’un cadre de vie privilégié, l’épouse de Thomas Vergara a souhaité trouver pour l’été une ville qui lui tient à cœur: Los Angeles. Là, la jolie brune a loué une villa digne de celle de Kylie Jenner. Grands espaces, piscine, billard, bains de soleil… Tout y est! Pour que son fils, Milann, ne soit pas trop dérangé par ce long voyage, la jeune maman a pris soin de mettre ses dessins animés préférés à la télévision dès leur arrivée dans la villa de location.

Alors que la femme d’affaires a développé cette année sa marque de maquillage Nabilla Beauty.

L’influenceuse a profité de son temps libre pour s’occuper de son petit garçon. Dans l’histoire, elle a dit à ses abonnés: «Un bébé propre! Qui a fait le bain, qui a lavé les cheveux, on a lavé les pieds, on a tout lavé, maintenant on va mettre la crème. Puis, un petit massage des pieds, puis on va se coiffer, mettre le parfum… On va choisir de jolis vêtements, puis on ira se promener avec maman. On va se promener tous les deux? » Quelques minutes plus tard, sa communauté est visiblement émue que Nabilla ait partagé un cliché du petit Milann endormi dans sa poussette!

Nabilla a également profité de son passage à Los Angeles pour une intervention chirurgicale. En juin dernier, la grande sœur de Tarek Benattia e a en effet révélé sur Snapchat qu’elle allait devoir se faire opérer à la poitrine: «Après l’accouchement de Milann, j’ai eu ma poussée de lait, très lourde. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a causé un problème dans l’une de mes prothèses. ». Nabilla était donc en salle d’opération:« Je pense que je vais avoir mal mais j’ai déjà subi cette opération il y a presque dix ans. J’avais mal, mais bon, je n’ai pas le choix, c’est une raison médicale. »

Le petit chapeau qui fait défaut

A peine atterri à l’aéroport de Los Angeles, la jolie brune a conservé ses bonnes habitudes en restant en contact avec ses fans. A chaque occasion, elle partage des clichés de la petite famille, qui ne manque jamais de faire fondre notre communauté! Nabilla aime raconter l’histoire de sa vie. Pour cela, la jeune femme a montré à plusieurs reprises qu’elle était un maître de l’art de la communication sur les réseaux sociaux.

Une fois de plus son fils Milann, qui est au centre de toutes les attentions…Cette fois-ci, ce n’est pas l’heureuse famille Vergara-Benattia qui attire l’attention des abonnés de la belle brune, mais une photo où l’on peut voir Thomas Vergara portant un bob alors que son fils de 10 mois n’a rien sur la tête.

Aussitôt, les internautes ont tenu à exprimer leur mécontentement en découvrant cette photo montrant le petit Milann sans chapeau sous le soleil californien. Les commentaires sont d’autant plus évocateurs les uns que les autres. Voici une sélection: « Hello juste une petite réflexion vous pouvez pas lui mettre une casquette ou un chapeau il a l’air de faire très chaud ptit cœur. », « Pas de masque les amis ? », « Magnifique famille, attention au soleil quand même », « Oooh pas de casquette ptit loulou!!! papa a un chapeau lui…. « .