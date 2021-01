Nabilla Vergara s’énerve à nouveau contre les critiques et les prothèses au postérieur

Comme c’est le cas pour Jessica Thivenin qui est souvent pointée du doigt, la femme de Thomas Vergara doit souvent prendre la parole sur les réseaux sociaux afin de s’exprimer concernant les critiques. Si ces dernières ne se focalisent pas sur son mode de vie ou encore l’éducation de son fils, voire les partenariats ou sa marque de beauté, c’est son physique qui est pris pour cible. Certains estiment qu’elle a des prothèses au niveau de son postérieur pour qu’il soit bien développé. Le 20 janvier, elle a donc décidé de mettre les points sur les « i » une bonne fois pour toutes.

Nabilla Vergara n’a pas de prothèses

Certaines stars de la télé-réalité n’hésitent pas à passer par la case de la chirurgie esthétique. Parmi les actes les plus prisés, vous avez bien sûr le nez ou encore le visage, les cuisses ainsi que le postérieur. Par exemple, Jessica Thivenin avait notamment pu communiquer à ce sujet en révélant qu’elle avait succombé à l’appel des prothèses pour avoir un postérieur qui avait des formes. En ce qui concerne Nabilla Vergara, elle a également fait appel à la chirurgie esthétique pour sa poitrine, mais elle avait précisé que la taille était finalement trop imposante.

Alors que certaines photos ont été postées sur les réseaux sociaux, Nabilla a décidé de s’exprimer .

. Elle a donc vu les commentaires sur son postérieur, mais elle souhaite encore s’exprimer même si cela est usant sur le long terme.

Elle affirme qu’elle n’a pas fait le choix des prothèses, car elle n’aime absolument pas le rendu.

Pour la jeune femme, la chirurgie esthétique peut être sympathique lorsqu’elle est discrète et non visible.

Pour Nabilla, elle a fait un choix, celui d’avoir une poitrine développée, mais elle précise qu’elle ne porte pas de prothèses.

La femme de Thomas Vergara a donc demandé à tous les internautes d’arrêter de commenter dans ce sens puisque ce n’est pas la réalité. Elle était donc très énervée face à la multiplication des commentaires concernant les éventuelles prothèses pour son postérieur. Elle a été aussi contrainte de révéler qu’elle avait fait des injections il y a près de 4 ans, mais Nabilla avait déjà évoqué ce sujet dans de précédentes vidéos. Depuis cette date, rien n’a donc changé pour cette partie de son corps.

Nabilla Vergara aime bien son corps

Dans cette vidéo où elle dévoile clairement son mécontentement et sa colère, elle affirme qu’elle a les moyens d’envisager la chirurgie esthétique pour d’autres parties de son corps. Nabilla Vergara affirme que les médecins peuvent aussi se déplacer chez elle si elle le souhaitait, mais ce n’est pas ce qu’elle veut. Elle apprécie son corps comme il est et elle n’a pas l’intention d’envisager des prothèses pour cette partie de son corps. Nabilla conclut alors son discours assez épicé en disant qu’elle se sent bien dans sa peau : « je n’ai pas du tout envie de plus ».

Malheureusement, Nabilla devra sans doute jongler avec d’autres critiques, car certains internautes ne peuvent pas s’empêcher de commenter tous les détails, et même d’en inventer. Avec l’exposition médiatique et son succès dans le monde des affaires, il n’est pas surprenant que les critiques soient nombreuses. Ce n’est pas la première polémique qui a pu voir le jour puisque Nabilla a déjà été pointée du doigt pour ses choix, l’éducation de son fils, les cadeaux offerts par Thomas qui seraient hors de prix…

Vous pouvez toutefois la retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Snapchat puisqu’elle s’exprime très souvent.