Nabilla Vergara : attristée, elle ne comprend pas les nombreuses critiques sur son tatouage très symbolique !

Alors que Nabilla Vergara vient tout juste de se relever d’une polémique qui a enflée récemment, personne ne s’attendait à ce que cette dernière refasse polémique avec une déclaration d’un internaute qui n’a pas hésité à la provoquer sur les réseaux sociaux.

Il faut bien dire que la jeune femme n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’elle pense, et cela peut parfois jouer des tours aux internautes qui pensent qu’elle ne leur répondra pas, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux.

Notre mascara est en ligne 💘 Allongeant, volume, longue tenue et vegan un nouveau petit bijou à ajouter à la collection 💥https://t.co/4pybNr4vlJ pic.twitter.com/64VEAPEadc — Nabilla Vergara (@Nabilla) January 14, 2021

Nabilla : elle pousse un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux, personne n’a le droit de se moquer de son tatouage !

Ce n’est pas la première fois que Nabilla Vergara pousse des coups de gueule contre des internautes qui ne se gênent pas pour la critiquer sur son physique. Certains en ont d’ailleurs fait leur marque de fabrique et n’hésitent pas à être très virulents avec elle, alors qu’elle a un caractère plutôt ouvert au débat par habitude. Mais cette fois-ci, le moins que l’on puisse dire c’est qu’une ligne a été franchie, et plus rien ne sera comme avant.

En effet, un internaute a décidé de critiquer le tatouage qu’elle porte, qui a toutefois toute une symbolique pour elle et qu’elle ne pensait pas voir un jour remis en question par un inconnu sur le web. Il faut dire qu’aujourd’hui, les internautes ne se gênent plus pour être très critiques vis à vis de la jeune femme et on ne compte plus d’ailleurs les commentaires négatifs à son égard.

Quelle beauté incroyable @Nabilla le plus beau glow up de ces dernières années, je suis en amour. 💗 pic.twitter.com/MfkbJ1tKos — Anthony Jean (@Anthony98449044) January 27, 2021

Pour cette raison, Nabilla a donc tenue à réagir et le moins que l’on puisse dire c’est que sa réaction est très justifiée comme cela a été d’ores et déjà signalé sur les réseaux sociaux ! C’est sur son bras droit que la jeune femme s’est fait tatouée une date très importante, et elle ne veut pas plaisanter sur le sujet, comme vous allez le voir.

Nabilla Vergara réagit violemment : elle ne compte plus se laisser faire et réplique !

Comme de plus en plus de français qui ont fait ce choix, Nabilla Vergara a donc décidé de se faire un tatouage sur le bras et pas des moindres, il s’agit d’une des dates les plus importantes de toute sa vie.

C’est l’année 1937 que la jeune femme a choisi de se tatouer sur le bras, et il n’en a pas fallu plus à un internaute pour la critiquer et se moquer d’elle, en indiquant même qu’il pourrait bien s’agir du numéro de sa carte bleue ! Mais heureusement, cela ne semble pas être le cas même si personne ne pourrait être en mesure de le vérifier dans la réalité. Quoi qu’il en soit, Nabilla n’a pas hésité une seconde à répliquer, et sa réponse a été assez cinglante.

@Nabilla elle s’est tatouée son code de carte bleue sur le bras : pas bête mais il y a aussi le sans contact 😂😂 pic.twitter.com/UCVkDLR6tv — Juuuuuuuu (@jtcoach9) January 26, 2021

Exténuée, elle a simplement répondu que cela n’avait “rien à voir” ! D’autres internautes ont quant à eux répliqué en ajoutant qu’il pourrait s’agir de son numéro d’écrou pour le séjour en prison que la star de télé-réalité avait pu effectuer il y a tout juste quelques années dans le passé. Pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations sur ces fameux numéros qui restent un vrai mystère…