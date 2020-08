Nabilla Vergara et Maeva Ghennam : Jazz les provoque, elles se clashent en direct !

Tous les fans des deux stars de téléréalités sont connus pour ne pas se digérer mutuellement. Dans un camp comme dans l’autre, ils sont toujours montrés à quel point, ils ne s’entendent pas. Ces derniers jours, leur rivalité est de nouveau entrée en jeu. En partant par une réponse de Jazz à une publication de Nabilla, la situation a pris rapidement de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Maeva Ghennam a d’ailleurs apporté son soutien à Nabilla Vergara

Une nouvelle émission de télé-réalité en vue

Pour comprendre réellement la situation, il est important d’aller à l’origine de la dispute. En effet, depuis plusieurs années désormais, Nabilla réside avec son époux Thomas Vergara. Ils ont d’ailleurs donné naissance à Milann. Un bébé qui fait leur bonheur depuis plusieurs mois. Cette vie de famille très médiatisée à travers les comptes sur les réseaux sociaux des stars, ne semble pas suffire les fans. L’une des abonnées de l’actrice lui a d’ailleurs demandé à ce qu’elle crée une nouvelle émission de télé-réalité dédiée à sa vie de couple.

Un message qu’elle a d’ailleurs aperçu et y a répondu en postant : « Soon ». Ce qui laisse penser que la star a un projet similaire et prévoit de le faire connaître bientôt. À côté de son texte, il est possible d’apercevoir un émoticône signifiant qu’elle préfère garder le silence. Dans tous les cas, la réponse est claire. Les fans de cette dernière pourront la revoir bientôt dans son rôle de mère et d’épouse. Des émissions similaires existent déjà.

Ce qui rend encore plus intéressant le programme est le fait qu’elle ne sera pas seule avec son mari et son enfant. Son petit frère et la femme de ce dernier feront partie de l’aventure. Tarek rejoignait récemment sa sœur à Dubaï et sa présence fera surement plaisir aux fans de la mère du petit Milann. Elle a révélé ce détail en répondant à une autre de ses abonnés sur le sujet.

Une initiative mal jugée par Jazz Correia

Même si un grand nombre de personnes est content d’apprendre que la compagne de Thomas Vergara est sur le point de lancer son émission, tout le monde ne l’est pas. Sur la liste de ces personnes, on peut retrouver au premier rang Jazz Correia. L’actrice a déjà entamé un programme similaire et est très suivi par ces fans. Pourtant, elle ne semble pas aimer l’idée selon laquelle, Nabilla Benattia voudrait en faire autant.

Elle n’hésite donc pas à s’en prendre à cette dernière sur Snapchat. Jazz fait par exemple allusion au fait que Nabilla ait pu avoir des problèmes avec ses papiers. On peut lire dans l’une ses stories : « Le manque de personnalité bébé ça se passe comment ». De quoi redonner le coup de sifflet à une bataille en ligne. Les deux stars ont bien l’habitude de s’envoyer de petites moqueries.

Pour ceux qui n'ont pas la réf sur le dernier tacle de Nabilla : pic.twitter.com/is20Nzxc4C — Solife_Gossip 📺 (@SolifeG) August 16, 2020

La guéguerre sur les réseaux sociaux

Puisque la bataille est lancée, les deux parties se lancent des piques. Dans un post, Nabilla montre qu’elle roule en voiture de luxe. Ceci, dans un geste fréquemment employé par Laurent Correia, l’époux de Jazz. Ce même geste est repris par Maeva Ghennam, en soutien à Nabilla. Un jeu de ping-pong qui égaye plutôt bien les internautes. Ces derniers n’hésitent pas d’ailleurs à se mêler au jeu, à travers de petits commentaires.