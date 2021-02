Nabilla : voilà comment devrait être la future petite amie de son fils Milann selon elle !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nabilla a d’ores et déjà tout prévu pour son fils Milann, avec qui elle vit un parfait amour au quotidien avec son mari Thomas Vergara. En effet, bien que son fils soit encore très jeune, cela ne l’empêche pas de se voir déjà comme une belle mère accomplie et très impliquée dans la vie de son fils.

On imagine que les relations entre les deux femmes risquent d’être très animées dans quelques années, comme on a pu l’imaginer lorsque Nabilla, l’ancienne star de télé-réalité, s’est confiée auprès de ses fans sur le réseau social Snapchat.

Nabilla : elle prend son rôle de maman très au sérieux, les fans veulent tout savoir de son quotidien !

Si pour certaines mamans célèbres, communiquer sur la vie quotidienne avec leur enfant relève du tabou, ce n’est pas le cas de tout le monde ! En effet, depuis sa naissance, Nabilla a partagé des photos de la vie qu’elle mène avec son fils Milann et son mari Thomas Vergara.

Pour les millions de français qui suivent la star de télé-réalité tous les jours, c’est une opportunité incroyable : ils peuvent enfin voir la jeune femme évoluer avec un enfant et ainsi prendre exemple sur elle.

Car contrairement aux apparences, on peut voir que Nabilla prend son rôle de maman à bras le corps : elle ne délaisse jamais son enfant qui compte plus que tout pour elle, et elle n’hésite d’ailleurs pas à le prouver. D’autre part, Nabilla en profite toujours pour se confier auprès de sa communauté quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Pour toutes les jeunes femmes qui n’ont pas encore d’enfants et qui suivent le quotidien de la star, ce sont parfois des moments très difficiles qu’ils vivent avec Nabilla.

Si certains jours, Nabilla semble vivre un véritable conte de fées, ce n’est pas le cas pour tous les jours. Bien que le jeune garçon vient tout juste de fêter son premier anniversaire, il semblerait que Nabilla ait d’ores et déjà tout prévu sur son fils. On ne sait pas encore exactement quelles études ou quel métier il pourrait bien exercer plus tard, mais en revanche son destin amoureux est déjà scellé !

Nabilla prend la parole sur l’avenir de son fils Milann : voici comment ses relations amoureuses pourraient se passer !

C’est hier soir sur le réseau social Snapchat que Nabilla, l’ancienne star de la télé-réalité, s’est confiée sur l’avenir de son fils Milann lors de sa séance de sport. Mais toutefois, cette séance n’aura duré que quelques minutes, car Nabilla a décidé de tout raconter à ses abonnés auprès de qui elle se confie tous les jours : elle peut compter sur eux pour l’écouter et lui répondre directement.

C’est en effet lorsqu’un internaute lui a demandé ce qu’elle allait faire lorsque son fils Milann allait avoir une copine qu’elle a tout balancé à son public. Nabilla se voit plutôt comme une belle-mère avec qui les relations devraient bien se passer, ne se voyant pas comme une « tortionnaire »… avant de répliquer !

En effet, son enfant est encore très jeune et Nabilla ne s’imagine pas que ce dernier pourrait bientôt avoir une copine : selon ses propres termes, “c’est mort” ! Voilà qui devrait rendre la vie bien plus difficile au jeune Milann !