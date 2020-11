Nagui : C’est le choc pour l’animateur qui voit un candidat refuser une somme colossale !

Ce 14 novembre 2020, dans Tout le monde veut prendre sa place, les téléspectateurs et Nagui ont été plus que surpris de voir l’un des joueurs refusé une très belle proposition du Champion.

Tout le monde veut prendre sa place, une émission qui réserve encore des surprises

Les émissions télé sont souvent pleines de surprises et malgré qu’il soit dans le métier depuis de longues années, il semble que Nagui n’a pas encore tout vu dans Tout le monde veut prendre sa place. Ce jeu est diffusé sur France 2 chaque midi, et entre celle-ci et “N’oubliez pas les paroles” qui passe en fin d’après-midi, l’animateur doit en avoir des choses à raconter.

Il faut dire que les moments faits de rire, d’amusement ou de gêne… sont monnaie courante avec les candidats de jeu. D’ailleurs, il arrive parfois que Nagui lui-même partage ses expériences, lorsque la situation s’y prête. Cependant, le jeu Tout le monde veut prendre sa place diffusé ce samedi 14 novembre 2020, réservait une surprise à l’animateur, ainsi qu’aux téléspectateurs.

Pour ceux qui ne maîtrisent pas les règles du jeu dans Tout le monde veut prendre sa place, il faut savoir que lorsqu’un candidat devient champion, et s’assoit dans le fauteuil rouge, il gagne une certaine somme. Ce montant augmente au fur et à mesure des émissions, tant que le candidat arrive à maintenir sa place dans le fauteuil rouge.

Cependant, lorsqu’il est sur le point de perdre son fauteuil, le candidat a la possibilité de proposer une partie de ses gains à son adversaire. D’habitude, les sommes proposées sont assez minimes et les candidats challengers refusent souvent.

Toutefois, pour cet épisode du 14 novembre, c’est une proposition bien alléchante que le champion a faite à son adversaire dans le but de conserver sa place dans le fauteuil. Malheureusement pour lui, l’offre est refusée, à la stupeur de Nagui et du public.

Coup de théâtre dans Tout le monde veut prendre sa place !

Jusqu’à ce samedi 14 novembre 2020, le champion de l’émission Tout le monde veut prendre sa place, était le candidat Gilles, qui siégeait le célèbre fauteuil rouge. Il avait à son compteur 10 victoires et un total de gains de 11700 euros.

Toutefois, après avoir affronté le finaliste du jour, Hugues, le champion a perdu, puisqu’il n’a remporté que 13 points, alors qu’Hugues en a remporté 21. Par la suite, Gilles a avoué qu’il avait mal choisi le questionnaire. En effet, il avait sélectionné le thème « Sciences humaines » pour lui-même, et « Bruno Solo » pour le challenger.

Lorsque le champion perd, le challenger a 2 possibilités. Déjà, il peut devenir le tout nouveau champion du jeu, avec un gain de 2100 euros, ou alors, il peut s’en aller avec la somme d’argent que lui propose celui qu’il vient de détrôner.

Voilà donc Gilles, obligé de négocier pour conserver sa place dans le fauteuil rouge. Il fait alors une offre énorme à Hugues, à savoir 8900 euros. Notons qu’avec ses 10 victoires, le champion a remporté au total 11700 euros.

Étant donné que Hugues remporte de toute façon ses 2100 euros pour avoir gagné, les 8900 proposés par Gilles lui auraient permis de partir avec 11000 euros en poche. Face à cette proposition, Nagui semble admiratif de la somme mise en jeu.

Cependant, Hugues avait d’autres ambitions et l’argent n’en faisait pas partie apparemment : « Je suis joueur et pas vénal, donc je reste. » Autant dire que l’animateur et le public étaient très surpris par ce refus. Pour Nagui, c’était comme il le dit : « Incroyable ! ».