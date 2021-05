Nagui complètement sous le choc et traumatisé par cette scène avec une grande star du cinéma, il balance tout

Il ne se passe plus uns seule semaine depuis plusieurs mois sans que l’on apprenne des nouvelles assez incroyables de l’animateur Nagui. En effet, ce dernier a pu prendre la parole encore récemment pour pouvoir faire des révélations assez étonnantes sur des choses de sa vie qu’il a pu vivre et qui ont été toutes très traumatisantes pour lui. Que ce soit à la radio dans son émission La bande originale sur France Inter, ou bien encore à la télévision sur une de ces nombreuses émissions sur France 2, l’animateur ne se prive pas pour faire des révélations très étonnantes sur son passé troublant.

En revanche, la nouvelle que l’on a pu apprendre concernant l’animateur fait vraiment froid dans le dos, et personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que ce dernier allait pouvoir faire parler de lui de la sorte. En effet, Nagui n’hésite pas à tout balancer haut et fort dans les médias, il en profite pour pouvoir partager ses nombreuses joies, mais également toutes ses déceptions au quotidien. Pour ce dernier, c’est un vrai coup dur qu’il a vécu, et qu’il aura pu mettre très longtemps à digérer, c’est le moins que l’on puisse dire.

Nagui dans la tourmente, il fait face à de graves accusations à cause de ses émissions

Récemment, il se trouve que l’animateur Nagui a pu être accusé de toutes parts, mais il ne s’attendait sans doute pas à subir autant d’attaques sur ces différentes émissions et sur ces projets. En effet, toutes les semaines, de nouveaux scandales apparaissent et salissent malheureusement les projets d’émissions de télévision ou de radio de la part de Nagui. Mais heureusement, dans la plupart des cas, ce dernier ne tient pas du tout compte de toutes les attaques qu’il peut être amené à subir au quotidien, il préfère plutôt se concentrer sur l’ensemble de ses projets.

Pour preuve, on a pu le voir encore très récemment avec une annonce qui a fait beaucoup de bruit concernant ses émissions, et qui pourrait changer d’ailleurs le paysage audiovisuel français à tout jamais. Pour autant, Nagui n’hésite pas non plus à partager les moments assez difficiles qu’il a eu l’occasion de vivre dans sa vie, comme on a pu le découvrir très récemment encore. En effet, on ne pensait pas pouvoir entendre parler d’une personnalité aussi importante en froid avec Nagui.

C’est dans le dernier numéro de son émission de radio La bande originale que l’on a pu apprendre contre toute attente que Nagui avait pu être profondément déçu par une grande personnalité française, et ses mots ont été vraiment très choquants à son sujet…

Nagui choqué par le comportement de cette star française face à un jeune enfant

Alors que Nagui était face à Victor Belmondo, qui est le petit fils de l’acteur mythique Jean-Paul Belmondo, on a pu apprendre une nouvelle révélation assez étonnante et même choquante concernant l’animateur.

Il a raconté que lors d’un repas, il a vu une grande personnalité refuser un autographe, car s’il acceptait il avait peur que d’autres personnes viennent l’aborder pour lui demander. Bien qu’il n’ait pas donné de nom, Nagui n’a pas hésité à dire que cela avait provoqué un « effondrement » en lui.