Nagui dans la tourmente : cette ancienne candidate de N’oubliez pas les paroles balance tout sur les coulisses !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même pendant la crise sanitaire du coronavirus, l’animateur de France 2 Nagui n’hésite pas à faire parler de lui même si cela ne plait pas toujours à ses détracteurs qui restent tout de même assez nombreux sur les réseaux sociaux, comme on a encore une fois pu le découvrir ces derniers jours.

En effet, il se trouve qu’une ancienne candidate de son émission N’oubliez pas les paroles a pris la parole et décidé de balancer tous les coulisses du show qui réunit chaque jour sur France 2 des millions de téléspectateurs : on ne s’attendait pas à ce que ces révélations soient aussi choquantes comme on a pu le découvrir en plein direct dans l’émission de Sophie Davant qui s’intitule Ca commence aujourd’hui.

N’oubliez pas les paroles : l’animateur Nagui trahi par cette ancienne candidate qui dévoile les secrets de l’émission sur un plateau de télévision !

Ce sont des révélations choquantes que l’on a pu découvrir dans l’émission présentée par Sophie Davant, et on ne pensait pas que l’ancienne candidate de N’oubliez pas les paroles allait pouvoir s’exprimer aussi librement sur le sujet. En effet, il est aujourd’hui plutôt rare d’entendre des personnes participant à des émissions prendre la parole librement sur leur expérience passée, mais cela ne semble pas poser problème à la chaîne France 2 qui semble tout miser sur la transparence avec ses téléspectateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii)

Mais bien que les conséquences pourraient être dramatiques pour l’animateur Nagui et son émission phare N’oubliez pas les paroles, cette ancienne candidate n’a pas hésité une seconde à prendre la parole pour pouvoir balancer sur les coulisses de l’émission, qui étaient alors jusque là tous inconnus du grand public.

Il faut dire que l’animateur Nagui n’hésite pas à partager les détails de son émission diffusée tous les jours sur France 2, mais en revanche il ne donne que très peu de détails sur les coulisses de l’émission, et encore moins sur les tournages avec les candidats ! C’est dans l’émission de Sophie Davant qu’une ancienne candidate a décidé de briser le silence et de tout raconter en face des caméras dans une émission spéciale que l’on a pu voir cette semaine.

N’oubliez pas les paroles : la candidate avait pour consigne de ne pas parler de sa participation au jeu télévisé !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii)

Alors que l’on pourrait penser qu’il n’y a aucun secret entre les candidats et l’animateur Nagui, il semblerait que cela ne soit pas le cas ! En effet, on a pu entendre sur le plateau de l’émission Ça commence aujourd’hui que la candidate a reçu des consignes lors de sa participation au jeu N’oubliez pas les paroles.

La production lui a demandé en effet de ne pas parler de sa participation au jeu à ses proches afin de pouvoir garder le secret pour tout le monde. Mais si la jeune femme a confié sur le plateau de télévision que cela ne lui a pas posé de problème, on ne peut qu’imaginer que le secret a pu etre beaucoup plus difficile à tenir pour d’autres candidats.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii)

Face à ce secret qui a été révélé au grand public, on imagine que les conséquences pourraient être graves car dans certains cas les candidats doivent signer des contrats avec les sociétés de production, afin de pouvoir être sûrs et certains qu’ils ne dévoilent pas les secrets de tournage !