Nagui dans la tourmente, il clashe violemment la chanteuse Alizée et se met les fans à dos

Alors que la chanteuse Alizée s’apprête à faire une très grande annonce, on ne s’attendait pas à ce que cette dernière soit dans une aussi mauvaise situation après une critique violente de Nagui. En effet, il se trouve que dans sa dernière émission de N’oubliez pas les paroles, l’animateur de France 2 n’a vraiment pas été très tendre avec la chanteuse française. On savait déjà que Nagui n’hésitait pas par le passé a critiqué violemment certains chanteurs, notamment sur la signification de leurs paroles.

Il faut bien avouer que, que ce soit pour des chansons françaises ou américaines, il arrive parfois que les paroles que l’on entend ne sont pas toujours très significatives et on ne comprend donc pas vraiment ce qu’elles peuvent signifier. C’est visiblement le cas avec Nagui qui ne semble pas vraiment avoir compris les paroles d’une chanson d’Alizée. On ne s’attendait pas en revanche à ce que l’animateur réagisse de la sorte envers la chanteuse de la chanson Lolita. Découvert il y a quelques années grâce à la chanteuse Mylène Farmer, il se trouve que depuis la chanteuse Alizée a fait beaucoup de chemin, et personne n’aurait pu imaginer qu’elle ait un parcours aussi dingue.

Le chanteur Geoffrey fait un parcours remarquable qui ne plait pas a tout le monde

On savait dores et déjà que certains candidats mythiques de l’émission N’oubliez pas les paroles peuvent parfois susciter beaucoup de jalousie. En effet, il se trouve que ces derniers peuvent parfois être assez énervants grâce à leurs interventions. Concernant le candidat Geoffrey, on a pu voir celui-ci faire un très gros carton ces derniers jours, notamment avec des interprétations assez incroyables que l’on a pu découvrir à l’antenne sur France 2.

Il ne s’attendait sans doute pas en revanche à devoir interpréter la fameuse chanson d’Alizée, qui s’intitule J’en ai marre. En effet, cette chanson qui a maintenant plusieurs années derrière elle a fait un très gros carton à l’époque de sa sortie. Mais désormais, plus personne ne semble être très attentif à ces dernières, excepté l’animateur Nagui qui a pu faire une lourde déclaration à ce sujet.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’animateur se met à dos certains chanteurs, on se souvient notamment de certains moments dans l’émission N’oubliez pas les paroles qui faisaient vraiment froid dans le dos, et parfois les réactions des fans des chanteurs et des chanteuses concernés sont assez violents, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est donc une nouvelle fois Nagui qui a pu en profiter pour pouvoir réagir suite à cette chanson d’Alizée…

Nagui balance tout, il prend la parole au sujet de la chanteuse Alizée

Alors que la chanteuse Alizée est reconnue pour faire parfois des chansons très légères mais assez efficaces, il n’en a clairement pas fallu plus à Nagui pour pouvoir réagir d’une façon plutôt très étonnante, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il est très ouvertement moqué de la chanson J’en ai marre d’Alizée, en ironisant sur le fait que la chanson aurait même mérité le Prix Goncourt. De quoi rendre furieux les fans de la chanteuse !