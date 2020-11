Nagui en colère : Le présentateur français n’hésite pas à s’en prendre au gouvernement à cause du reconfinement !

La France affronte de nouveau le coronavirus obligeant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Ces mesures ne sont pas approuvées d’un grand nombre de français. Parmi les contestataires, on retrouve le célèbre animateur de N’oubliez pas les paroles, Nagui.

De nouvelles mesures pas très appréciées

La nouvelle vague de contamination du Covid-19 a contraint le gouvernement français à réagir. L’équipe d’Emmanuel Macron a donc établi de nouvelles mesures pour contenir la pandémie. La première mesure concerne les déplacements. Les français devront faire uniquement les trajets les menant à leur domicile, travail ou établissement scolaire. Il y a également des situations d’urgence pour lesquelles les déplacements sont autorisés. Ainsi, pour chaque déplacement, il faudrait se munir d’une attestation d’autorisation. Il faut souligner que le non-respect des mesures entraîne une amende de 135 euros.

On retrouve d’autres mesures qui sont prises en fonction de plusieurs éléments. Ces éléments sont : le taux de contamination, le risque de propagation et la position géographique. Cependant, il y a une mesure applicable dans tout le pays. Il s’agit de la fermeture des commerces jugés non essentiels. Parmi les commerces jugés non prioritaires se trouvent les librairies. De ce fait, toutes les librairies sont donc fermées depuis le 30 Octobre 2020. Ce dernier point des mesures anti-covid n’a pas eu l’approbation de tous les français. Le présentateur Nagui fait partie du lot des mécontents. Pour le montrer, il n’a pas hésité à monter au créneau.

Nagui tacle fortement le gouvernement français

Les nouvelles restrictions du gouvernement sont controversées. Comme Philippe Etchebest, de nombreux artistes et promoteurs se sont indignés de la fermeture des librairies. Ce désaccord n’est pas en lien direct avec la mesure en elle-même car en réalité, l’indignation vient du fait que la chasse est autorisée pendant que les librairies sont fermées. L’autorisation de la chasse a été révélée par le magazine Sud-Ouest dans un de ses articles. On peut y lire que la chasse pouvait être faite sur une distance d’un kilomètre de son domicile et c’est exactement ce qui a fortement indigné le présentateur Nagui.

Pour le montrer, le mari de Mélanie Page a posté une publication sur son compte twitter. Dans la publication, on pouvait apercevoir l’article qui autorise la chasse. Ensuite, il a mis en légende « les librairies ferment mais la chasse est autorisée… ». Pour mieux se faire comprendre, il a inséré un émoticône de tristesse. Cette courte publication du journaliste avait pour but de montrer à tous ses abonnés son exaspération. Avec le nombre de mention « j’aime » reçu, on peut dire qu’il y est arrivé. Des centaines d’internautes ont commenté le tweet de Nagui. Il faut ajouter que cette publication est également une manière pour le présentateur de défendre les animaux.

Nagui, un féroce défenseur des animaux

Nagui est connu par ses proches pour être un végétarien. Il a cessé de manger la viande après avoir regardé une vidéo dans laquelle on maltraitait des veaux. Depuis lors, il passe son temps à les défendre. Aussi, il ne boit plus de café ni de coca selon les informations rapportées par Capital. Du coup, on comprend aisément la frustration de Nagui face à la décision d’autoriser la chasse.

Le défenseur des animaux ne manque aucune occasion pour mener à bien la cause qu’il défend. Que ce soit sur les plateaux d’émission ou en dehors, il est prêt pour la sauvegarde des animaux. Attention, cela ne fait pas de lui un homme intolérant. Pour preuve, les repas familiaux avec ses enfants sont bien chargés en protéine pour le bonheur de ces derniers.