Nagui en froid avec Jean-Luc Reichmann ? Il le tacle en direct dans « N’oubliez pas les paroles » !

En effet, Nagui, bien connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche s’est autorisé un petit tacle à l’égard de son collègue Jean Luc Reichmann.

Nagui et Jean Luc Reichmann, au coude à coude pour le prix du “meilleur animateur TV”

Télécâble Sat Hebdo a décidé de fêter ses 30 ans en publiant plusieurs sondages avec Ipsos, et l’un d’entre eux concernait les animateurs préférés des Français.

Et alors que les animateurs de la télé sont relativement peu à pouvoir prétendre se disputer les premières marches du podium, les internautes ont été très surpris de découvrir que l’animateur emblématique de N’oubliez pas les paroles, Nagui, était au coude à coude avec celui des 12 coups de Midi, Jean Luc Reichmann.

Mais c’est finalement Nagui qui remporte la bataille avec 27.6% contre 26.8% pour son acolyte de Tf1. Les deux grands gagnants sont suivis de près Yann Barthes, le présentateur du Quotidien sur TMC, et on ne retrouve finalement le polémique Cyril Hanouna que loin derrière !

On aurait alors pu croire qu’entre Nagui et Jean Luc Reichmann, la guerre était déclarée pour gagner le coeur des Français. Pourtant il n’en est rien. Les deux animateurs télé avaient même partagé une photo d’eux où ils avaient l’air plus que complices.

Pourtant contre toutes, attente et contre tout pronostics, les deux stars ont commencé à se tacler depuis la rentrée télé 2020…

Nagui et Jean Luc Reichmann, amis ou ennemis ?

Ce mardi 20 octobre 2020, Nagui a surpris tout le monde en faisant une drôle de déclaration durant l’enregistrement de N’oubliez pas les paroles. Une déclaration qui visait directement son collègue et supposé ami Jean Luc Reichmann.

On connait tous Nagui pour son fort caractère, et on savait déjà qu’il n’était pas du genre à garder sa langue dans sa poche. D’ailleurs cet animateur profite souvent de sa notoriété pour véhiculer des messages d’espoir et des coups de gueule concernant des sujets sociétaux qui lui tiennent particulièrement à coeur, comme le sort de l’environnement et le changement climatique, les violences faites aux femmes, ou la maltraitance animale.

Mais si le tonton du PAF s’est fait remarqué ce mardi 20 octobre ce n’est pas pour une nouvelle prise de position forte en faveur de la justice, où de tout autre sujet politique. Non ! Cette fois-ci, le présentateur de N’oubliez pas les paroles s’est démarqué à cause d’une déclaration légèrement condescendante à l’égard de son collègue des 12 coups de Midi.

À l’occasion de l’émission de ce mardi, nous avons eu le bonheur de retrouver Aline et Franck, les deux maestros du moment qui font trembler les oreilles des téléspectateurs de N’oubliez pas les paroles.

Et alors que les deux chanteurs s’affrontaient à l’occasion de la seconde manche des traditionnels Masters, Franck avait décidé d’interpréter l’emblématique titre du groupe Gold, “Capitaine abandonné”. Sûr de lui et de son choix, il s’est pourtant surpris à douter au moment où la musique s’est arrêtée entre « Mais si la tempête t’enlève« et « Mais si la tempête t’emmène« , et après plusieurs secondes de suspens, il a finalement décidé d’opter pour la seconde option.

Nagui adresse un drôle de tacle à Jean-Luc Reichmann

Mauvaise réponse ! Les bonnes paroles étaient bien évidemment « Mais si la tempête t’enlève ».

Amusé et un brin taquin, Nagui s’est autorisé un trait d’humour : « Tu avais le doute entre les deux. C’était l’autre comme dirait… machin ».

Machin ?

Si vous aviez suivi, Nagui faisait bien évidemment référence à Jean Luc Reichmann, qui lors de son émission Les 12 coups de Midi, propose toujours à ses candidats une série de réponses et “l’autre réponse”.

Un malaise général s’est alors instauré sur le plateau de l’émission. À tel point que Nagui s’est senti obligé de se justicier : « Oui, j’ai pas envie de le citer »

Apparement, il y a de l’eau dans le gaz entre les deux animateurs. Reste encore à savoir quelle sera la réaction de Jean Luc lorsqu’il apprendra la nouvelle…