Nagui est-il vraiment la même personne hors du plateau ? Un candidat révèle tout ce qui se passe en coulisses !

Très aimable devant les caméras, l’est-il autant hors caméra ? Un des candidats à son émission a donné son opinion là-dessus.

Devant la caméra, Nagui parvient facilement à établir un lien d’amitié avec ses candidats

Dès que l’on entend parler de Taratata, Tout le monde veut prendre sa place, Que le meilleur gagne, ou encore N’oubliez pas les paroles, le nom qui vient tout de suite à l’esprit, c’est celui de Nagui. Selon l’avis de nombreux téléspectateurs, ce dernier est l’un des présentateurs de télévision les plus sympathiques que le monde de l’audiovisuel français ait connus.

En effet, avec sa remarquable bonne humeur, l’animateur parvient facilement à tisser un lien d’amitié et de complicité avec ses candidats. Il a cette technique qui lui est propre et qui lui permet de recueillir facilement les confidences de ceux qui souhaitent devenir Maestro. Du moins, c’est ce que l’on voit devant les caméras.

En revanche, hors caméra, très peu de gens connaissent Nagui. Est-il toujours aussi sympathique dans les coulisses de ses émissions ? Cette humeur festive qui le caractérise à l’écran, le garde-t-il lorsque les caméras ne sont pas braquées sur lui ? La réponse vient d’Olivier, un des candidats qui a participé à N’oubliez pas les paroles le 26 septembre 2020. Il a affirmé que même les caméras éteintes, Nagui se comporte exactement de la même manière que lorsqu’il est sur le plateau de ses émissions. Revenons sur la confidence de ce candidat.

Nagui serait encore plus gentil hors caméra

Battu par un adversaire beaucoup plus coriace que lui, Olivier a remercié toute l’équipe du jeu télévisé. Il s’est exprimé ainsi : « j’adresse mes remerciements à toute l’équipe qui nous a accueillies, car ils sont vraiment géniaux. Les musiciens, car ce fut un vrai bonheur. J’ai l’habitude de jouer avec d’excellents musiciens. Ceux-là, ils sont au top ! »

Ensuite, le malheureux candidat s’est tourné vers Nagui. Puis, il a adressé des propos élogieux à l’animateur de 58 ans. « Et puis, vous, car vous êtes encore plus gentil lorsque la caméra s’éteint. C’est vrai ! Les téléspectateurs me demandent très souvent comment il est… Alors, il est encore plus gentil quand la caméra s’éteint, et c’est rare » a affirmé Olivier qui, assurément, a quitté le plateau de N’oubliez pas les paroles avec de très bons souvenirs en tête.

De son côté, Edwige qui a eu raison d’Olivier, a confirmé les propos de ce dernier. Pendant l’élocution du candidat déchu, l’actuel Maestro qui compte 7 victoires ainsi que 58 000 euros de gain a dit « Je confirme. C’est vrai ». Manifestement, cette dernière, appuyée par son vécu dans l’émission, approuve également le fait que Nagui est très sympathique aussi bien devant que derrière la caméra.

Bien évidemment, devant autant de propos à son éloge, Nagui n’a pas pu s’empêcher de s’exprimer. Il a répondu à Olivier et Edwige avec humour en s’exprimant ainsi : « Quand il y a la caméra, je n’ai pas envie de vous parler en fait ».

Ainsi, les téléspectateurs ont enfin la confirmation sur la vraie personnalité de Nagui. Malgré son emploi du temps très chargé et les nombreuses émissions qu’il préside, ce dernier parvient tout de même à garder sa bonne humeur au quotidien. C’est surement le secret de sa longévité. En effet, la carrière de l’animateur qui a exercé son métier depuis 1980 connaît aujourd’hui un essor remarquable. Désormais, il est l’une des têtes les plus célèbres de l’histoire de la télévision française.