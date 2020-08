Nagui évoque ouvertement de sa maîtresse et fait d’énormes révélations ! Les téléspectateurs sont très surpris !

En effet, entre son travail à la télévision et son travail à la radio, l’animateur est déjà très bien loti. Mais il vaudra aussi compter avec sa société de production qui lui rapporte aussi. Dans ses conditions, il ne serait pas étonnant qu’il puisse avoir plusieurs vies parallèles et toujours vivre très confortablement.

Mais vous allez voir que sac maîtresse n’est pas celle que l’on croit.

Quelques détails sur la vie privée de Nagui

Nagui fait partie des animateurs français les plus appréciés de la télévision. Le public aime son humour parfois limite et sa répartie à toute épreuve. Il est également un homme épanoui dans la vie privée. Nagui est le papa de quatre enfants. Sa première fille, Nina, est née en 1997 de sa relation avec Marine Vigne, elle aussi animatrice. Mais le couple finit par se séparer. Depuis l’an 2000, Nagui partage sa vie avec Mélanie Page. C’est une actrice de talent et ensemble ils ont trois enfants. D’abord deux filles, Roxane, née en 2004, Annabel, née en 2008. Puis en 2010 Mélanie Page et Nagui décident de se marier. Ensuite ils ont un dernier garçon, Adrien qui naît en 2012. Nagui semble nager dans le bonheur. Alors pourquoi parle-t-il de sa maîtresse en interview ?

Nagui parle ouvertement de sa maîtresse ?

En effet, le magazine France Dimanche recueille des propos pour le moins perturbants de l’animateur. Mais vous allez voir qu’il ne faut pas se fier à tout ce qu’on peut lire, ou en tout cas le prendre au pied de la lettre. Car Nagui parle effectivement de sa maîtresse mais reste tout autant un homme fidèle et aimant. Le présentateur de N’oubliez pas les paroles aime tellement sa femme qu’il en parle comme de sa maîtresse. L’amour est une choses précieuse pour Nagui. Il tente de l’entretenir autant qu’il le peut. Et pour cela, il n’hésite pas à considérer sa femme comme sa maîtresse parfois. Ainsi, il sait que rien n’est acquis. Rien n’est inscrit dans le marbre ou rendrait son amour éternel. Il doit constamment faire des efforts pour la séduire et elle ferait de même.

Il fait tout pour entretenir l’amour entre lui et sa femme

Nagui semble avoir trouvé ainsi un équilibre dans sa vie de couple et dans sa vie de famille. En effet, lorsque les enfants s’ajoutent au couple, il n’est pas rare de voir les parents prendre de la distance l’un envers l’autre. Les enfants deviennent la priorité des amoureux et le couple retrouve parfois difficilement sa place dans l’équation. Nagui et Mélanie Page semblent comprendre ce phénomène et ne pas vouloir en souffrir. Alors, pour préserver leur amour, ils font en sorte de s’imaginer qu’ils sont des amants. De plus, Nagui explique aux journalistes de France Dimanche que son épouse est bien plus que la mère de ses enfants.

Il a une conception de son couple qui lui permet de l’envisager éternel

Pour Nagui, Mélanie Page est à la fois son amante, son amie.

Ensemble ils partagent des passions autour du foot, de la musique et des shows. Ils sont donc également très complices. Une combinaison parfaite que fait qu’ils ne pensent pas une seconde pouvoir se passer l’un de l’autre. Nagui considère donc sa femme comme son amie et sa maîtresse. C’est une façon pour lui de ne jamais considérer comme acquise la relation qui les unit. Il serait dévasté si jamais il devait la perdre. Il perdrait tout d’un seul coup. Mais grâce à son état d’esprit, il est capable de la séduire constamment et d’entretenir la flamme de leur amour.

Une méthode peu orthodoxe mais qui fonctionne pour Nagui

Voilà que les mots de maîtresses deviennent finalement agréables à entendre.

En effet, nous pensions pas une seule seconde que Nagui aurait pu avoir une autre femme dans sa vie. Ou en tout cas, il n’en aurait certainement pas parlé aussi ouvertement dans un magazine. Mais nous voilà rassurer de savoir qu’il parle en réalité de son épouse. D’une façon originale certes mais qui semble fonctionner pour faire durer son couple. Car ils approchent tous les deux des 20 ans de relation et des 10 ans de mariage tout compte fait. Une belle prouesse pour les tourtereaux qui semblent avoir trouvé la recette du succès dans le couple.

C’est forcément tout ce que nous pouvons souhaiter à Nagui et à son épouse. Les tourtereaux semblent avoir réussi à se trouver tous les deux. Car ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir autant de passions communes avec son ou sa partenaire. Nagui a réalisé qu’il avait beaucoup de chance de pouvoir considérer sa femme comme son amie et son amante à la fois.

Et pour ne pas tomber dans la routine contrainte souvent par les enfants, ils n’hésitent pas à mettre en scène ce scénario. Un scénario dans lequel l’objectif reste encore et toujours de faire la conquête de l’autre. Avec cette méthode, ils ne devraient pas se lasser de si tôt l’un de l’autre.