Nagui : gros scandale, ce candidat controversé des 12 coups de midi est invité dans sa prochaine émission

Si Nagui est très apprécié par les français qui se pressent pour pouvoir regarder ses émissions de télévision, on a pu découvrir récemment que l’animateur avait pu décider contre toute attente de proposer à France 2 un programme qui risque de faire parler de lui pendant très longtemps. Mais malheureusement, il de pourrait bien que ce ne soit pas exactement pour les raisons qu’il attendait.

En effet, à chaque nouvelle émission qui est proposée par l’animateur sur France 2, tout le monde ne cesse de se demander ce qu’il pourra proposer et si celle-ci sera un vrai succès ou non. Il faut dire que Nagui n’a pas arrêté de proposer des programmes inédits et incroyables ces dernières années, et la pression monte pour l’animateur mythique de N’oubliez pas les paroles. Certains de ses fans n’hésitent pas à dire haut et fort qu’ils attendent à chaque fois avec la plus grande impatience la prochaine intervention de Nagui, même s’ils sont parfois très déçus comme on a pu encore me voir récemment.

Mais tout cela, c’était sans compter sur une autre nouvelle assez incroyable que l’on a pu secourir aussi dans les médias. Concrètement, il se trouve que l’on a pu apprendre une nouvelle assez folle qui relie directement Nagui à un ancien candidat de l’émission mythique des 12 coups de midi. Est-ce une stratégie de la part de l’animateur de France 2 pour pouvoir attirer les téléspectateurs de TF1 ? Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à l’heure où il se trouve que TF1 pourrait fusionner avec M6, cela a de quoi faire beaucoup réagir dans le monde des médias !

Les 12 coups de midi : une très grosss pression pour l’émission depuis plusieurs semaines

Alors que certains français sont de plus en plus enclins à vouloir regarder la télévision, personne n’allait pouvoir s’attendre à ce que l’émission mythique de Jean-Luc Reichmann, Les 12 coups de midi, puisse être aussi controversée. En effet, tout le monde a encore de travers l’émission qui a pu introduire ces dernières années le candidat Christian Quesada qui a depuis été puni par la loi.

Très présent sur les réseaux sociaux, il se trouve que le candidat des 12 coups de midi n’avait pas hésité à dire haut et fort qu’il était de retour, même s’il n’était plus du tout apprécié par le grand public. En effet, après une condamnation lourde qui a fait parler d’elle dans les médias, on ne s’attendait pas à ce que le candidat soit aussi controversé.

Un ancien candidat des 12 coups de midi dans la prochaine émission de Nagui, c’est un gros scandale

Lorsque l’on a pu apprendre qu’un ancien candidat de l’émission des 12 coups de midi allait pouvoir participer à la prochaine émission de Nagui, tout le monde a craint de voir Christian Quesada débarquer sur le service public, mais cela ne sera pas le cas. En effet, ce dernier a décidé de se montrer très discret. On a même pu apprendre contre toute attente que le candidat avait même décidé de supprimer complètement son profil sur les réseaux sociaux, de quoi rendre difficile le dialogue avec lui !

C’est donc le candidat Paul El Kharrat que l’on va pouvoir retrouver en exclusivité dans la nouvelle émission de Nagui, de quoi faire plaisir à toutes celles et ceux qui voulait le retrouver sans les médias prochainement !