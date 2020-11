Nagui : il pousse un énorme coup de gueule contre ses détracteurs !

Nagui est l’un des animateurs français les plus appréciés mais cela ne le met pas à l’abri des critiques de certains internautes. Le présentateur de Tout le monde veut prendre sa place sait qu’il ne peut pas plaire à tout le monde et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a voulu faire cette petite mise au point.

Nagui s’en prend aux internautes

Le mari de Mélanie Page était aux commandes de son émission N’oubliez pas les paroles ce jeudi 12 novembre et aurait décidé de répondre aux multiples critiques dont il a fait l’objet sur les réseaux sociaux. Nagui est bien connu pour sa franchise car il ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu’il pense. Il faut dire que le phénomène des haters sur les réseaux sociaux ne cesse de prendre l’ampleur et l’une des cibles principales c’est bien les célébrités des médias comme ce fut le cas pour l’animateur de 58 ans. Il faut préciser que l’édition de N’oubliez pas les paroles sur France 2 de jeudi passé était spéciale. Il s’agissait des Masters de cette émission où Jérémy, occupant le septième rang affrontait Hervé, celui qui occupait la quatrième place au classement des meilleurs maestros. Alors que tout se déroulait normalement, le présentateur s’est laissé emporter par la colère suite à ce qui se disait sur la toile.

N’oubliez pas les paroles est une émission de divertissement très appréciée par les téléspectateurs de cette chaine de télévision. De son côté, Nagui a préféré mettre une pause afin de faire un petit rappel à l’ordre. Alors que plusieurs personnalités de la scène publique optent pour le silence lorsqu’elles se font attaquer, l’époux de Mélanie Page a remis les pendules à l’heure. Ce dernier a commencé à répondre aux internautes avec humour avant de craquer après les attaques de plusieurs d’entre eux qui se cachent derrière leurs écrans pour le critiquer. Il ne s’est pas empêché de balancer à la suite d’un commentaire qui ne l’a pas visiblement plu « Tais-toi ! Tais-toi ! ».

Nagui pousse un coup de gueule contre les haters

La réaction de Nagui pourrait également être la résultante de l’enchainement des événements malheureux qu’il a vécu ces derniers jours sur la toile. L’animateur de France Inter a poussé un coup de gueule dans une vidéo la veille pour prévenir ses fans de ces faux profils qui se font passer pour lui. Il essayait de mettre les abonnés de sa page Instagram en garde contre ces personnes malveillantes qui utilisent son identité sur les réseaux sociaux. Après avoir rappelé le fonctionnement du réseau social Instagram, il a également précisé qu’il n’y avait pas d’objets à gagner contrairement à ce que proposent les faux comptes. Il a affirmé que son but consiste à communiquer avec les internautes en cette période difficile de confinement.

Il faut dire que Nagui fait régulièrement l’objet de critiques sur les réseaux sociaux comme c’est d’ailleurs le cas pour de nombreuses autres célébrités. En début du mois d’octobre, l’animateur avait été taclé sur les ondes de RTL par une chanteuse. Les émissions de Nagui bénéficient d’un avis favorable auprès des téléspectateurs et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle plusieurs souhaitent y prendre part. En effet, Nicoletta se plaignait de n’avoir jamais été invitée sur le plateau de Taratata. En charge de trois émissions, Nagui est l’animateur phare de France 2. Le mari de Mélanie Page fait d’ailleurs partie des 3 animateurs français les plus appréciés en Hexagone. La chanteuse de 76 ans Nicoletta avait dénoncé la méthode de choix des invités à l’émission Taratata de Nagui. Si le père de Nina, Adrien, Roxane et Annabel n’avait pas répondu cette dernière, cela n’a pas été le cas ce jeudi.