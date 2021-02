Nagui : la révélation de son contrat à 100 millions d’euros ne passe pas du tout pour ses fans !

Cela fait maintenant des mois que les rumeurs les plus dingues concernant l’animateur de France 2 Nagui circulaient : son contrat avec France Télévision serait beaucoup trop important et cela n’a pas plu à tous ses fans qui ont vu les rumeurs fleurir sur les réseaux sociaux mais également dans les médias. Il faut bien avouer qu’à l’heure où nous vivons actuellement une crise sanitaire et économique sans précédent, on peut très bien comprendre la colère de certains français qui ne comprennent pas la situation et qui déplorent le fait que certains animateurs et producteurs de télévision comme Nagui puissent toucher des sommes aussi importantes pour eux.

Mais malheureusement, les informations qui circulent dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours vraies, car il faut dire que Nagui, tout comme les autres intervenants sur France Télévisions, ne sont pas tenus de dire combien ils gagnent avec leur salaire ou encore combien ils ont pu vendre une émission à l’une de ces chaînes de télévision.

Nagui : les français n’apprécient pas le contrat que Nagui aurait pu signer et ils le font savoir !

Alors que l’argent reste tout de même un gros tabou en France pour des millions de français qui ne souhaitent pas aborder publiquement ce sujet, et notamment quand il s’agit de dévoiler leur salaire : une situation qui est parfois intenable pour certains foyers qui veulent aujourd’hui réussir à sortir de ce crise sanitaire et économique très difficile !

Certains d’entre eux ont malheureusement perdu leur travail et sont alors dans l’incapacité de pouvoir partir en vacances, à l’heure où l’on peut voir que des millions de français ont pu prendre la route notamment pour les stations de ski !

Lorsque les rumeurs concernant Nagui et un potentiel contrat de 100 millions d’euros sont apparues sur les réseaux sociaux, certains fans de N’oubliez pas les paroles n’ont pas hésité une seule seconde à réagir. En effet, ils n’ont pas du tout aimé pouvoir imaginer que l’animateur gagne autant d’argent, mais ils ne savaient pas en réalité que tout est très différent, et c’est donc pour cette raison que Nagui a décidé de tout balancer sur les réseaux sociaux contre toute attente.

Nagui fait un gros scandale sur les réseaux sociaux : il répond sur toutes les rumeurs qui le concernent

Alors que la députée Frédérique Dumas, ex-LREM, a dénoncé le fait que Nagui puisse bénéficier d’un tel contrat avec France Télévisions, et notamment en évoquant des “clauses exorbitantes » dans le magazine français L’Obs, il semblerait que Nagui n’ait pas du tout apprécié cela, c’est le moins que l’on puisse dire.

C’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu voir Nagui indirectement réagir face à cette polémique que certains ne comprennent pas. En effet, il se trouve que l’animateur a décidé de prendre la parole en partageant des messages sur Twitter notamment.

Comme on a tous pu le voir, Nagui diffuse chaque année des centaines d’émissions de divertissement sur France 2, ce qui peut être énorme et qui demande forcément un investissement humain et financier assez important comme on peut l’imaginer. A l’heure où les français sont de plus en plus nombreux à se retrouver devant la télévision en cette période de crise sanitaire, c’est une occasion unique de pouvoir accéder à des programmes de bonne qualité.