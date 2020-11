Nagui : L’animateur règle ses comptes avec une petite pique à RTL qui l’avait viré !

Cette affaire remonte à plus de 15 ans, une époque où l’animateur Nagui, connu pour officier également à la radio, était sur RTL. S’il arrive que des animateurs soient remerciés, Nagui n’a toujours pas digéré la manière dont il a été évincé de cette radio. C’est ce que laisse supposer sa pique envers son ancien employeur, il y a quelques jours.

La pique de Nagui envers RTL

Nagui est à la fois animateur télé et radio. C’est ainsi que tous les jours, il fait le bonheur des téléspectateurs sur France 2 avec les jeux quotidiens : Tout le monde veut prendre sa place et N’oubliez pas les paroles. Plus encore, les auditeurs le retrouvent également en direct à la radio sur France Inter, dans son émission La Bande originale.

Notons que celle-ci est diffusée à la même heure que le jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place, de quoi poser un dilemme pour les fans de l’animateur, qui hésitent naturellement entre Nagui à la télé et Nagui à la radio.

Ce vendredi 13 novembre 2020, les auditeurs de La Bande originale ont remarqué une petite pique de Nagui à RTL, son ancien employeur. Déjà, il faut savoir que l’animateur avait comme invitée ce jour, Flavie Flament. Cette dernière était là pour faire la promotion de son livre L’étreinte.

C’est en fin d’émission que cela s’est passé. En effet, Flavie Flament est animatrice sur RTL, qui soit dit en passant, est une radio concurrente de France Inter. Malgré tout, Nagui a évoqué l’émission de l’écrivaine, tout en profitant pour envoyer une petite pique à RTL : « Et pour être totalement élégant, rappelons que vous êtes sur RTL, ‘On est fait pour s’entendre’, ou s’étreindre, faudrait peut-être changer le titre ! » Si tout le monde a pris cette sortie pour de l’humour, d’ailleurs l’ex de Benjamin Castaldi a remercié l’animateur, Nagui n’en avait pas fini.

Il a fini par lancer : « J’ai assez de rancœur vis-à-vis de cette radio pour au moins avoir un peu d’élégance ! », avant d’ajouter : « Je tenais à m’excuser, parce que j’ai employé le mot rancœur, c’est pas du tout de la rancœur, c’est juste de la mémoire ! »

En savoir plus sur l’affaire entre Nagui et RTL

Si le mari de Mélanie Page semble être rancunier envers RTL, il y a bien une raison. En effet, il faut savoir que pendant près de 19 ans, Nagui a travaillé à la radio RTL. Après plusieurs CDD, l’animateur n’a tout simplement pas été reconduit, pour la saison 2006/2007 de l’émission. Il animait alors une matinale intitulée “Une place au soleil”.

Après ce licenciement soudain, des rumeurs ont circulé sur le fait que Nagui aurait réclamé 8 millions d’euros à RTL, à titre de dédommagement. Cependant, le principal intéressé a démenti ces rumeurs, mais a confirmé le fait qu’il comptait saisir les prud’hommes.

Le but était de requalifier ses nombreux CDD (contrat à durée déterminée) successifs, en CDI (contrat à durée indéterminée). C’est plus de 3 ans après ce conflit, qu’en 2010, le combat judiciaire mené par Nagui a pris fin. En effet, les deux parties ont pu parvenir à un accord à l’amiable.

Il y a un an de cela, il confiait lors d’une interview au média le point : « Les décapitations, j’ai connu ça. Je dois être un monstre à plusieurs têtes pour en avoir perdu pas mal dans ma carrière… J’ai été viré de RTL, d’Europe 1, de France 2, de TF1, de Canal+, je sais qu’en une lettre recommandée, tout peut s’arrêter. Dans ce métier, nous ne sommes pas en CDI ! »

Il faut croire que malgré les coups durs, Nagui est une personne avec de grandes expériences et qui arrive toujours à se relever.