Nagui : Mélanie Page, la chérie du présentateur dévoile une photo sans le haut, les fans adorent !

Mélanie Page, du haut de ses 45 ans apparaît toujours aussi sublime. La mère de Roxane, Adrien et d’Annabel qui entretient des bons rapports avec ses près de 8000 abonnés sur Instagram, a décidé de partager avec ces derniers, un cliché d’elle topless. Mélanie Page donne assez régulièrement de ses nouvelles.

Mélanie Page publie une photo d’elle qui fait tant parler

La femme de Nagui apparaît toujours aussi resplendissante comme n’ont pas manqué de le souligner ses fans. L’actrice partage régulièrement des photos permettant aux internautes de vivre quelques moments de son quotidien. Ce lundi octobre, la mère de famille a voulu aller plus loin en publiant une photo qui la montre avec des seins nus.

Mariés depuis 2010, le célèbre animateur Nagui et Mélanie Page forment un couple très populaire. Ces derniers font régulièrement parler d’eux et sont très appréciés par leurs fans. Autrefois discrets, les deux tourtereaux ne se cachent plus et s’affichent sur les médias lorsqu’ils en ont l’occasion. Après avoir fait parler d’elle il y a quelques semaines lors de sa participation à l’émission Tout le monde joue en cuisine, l’épouse de Nagui fait de nouveau monter la température en ce début de semaine. En effet, elle a régalé ses fans avec un cliché où elle ne porte pas de haut.

La femme de Nagui s’affiche sans haut

Mélanie et Nagui clament régulièrement leur amour sur les réseaux sociaux via des déclarations romantiques auxquelles ont droit les internautes. Ceci étant, Mélanie Page peut compter sur son époux lors de cette publication. Nagui l’a toujours soutenu dans ses projets où elle est généralement appelée à s’afficher à la télévision, faire la promotion de ses pièces de théâtrales ou pour ses simples posts. L’animateur est toujours l’un des premiers à venir aimer ou glisser un commentaire. La mère de famille a publié une photo en noir sur blanc de la série sur la peau de Céline Nieszawer. Les internautes à qui aucun détail n’échappe, n’ont pas manqué de la voir seins nus bien qu’elle ait néanmoins caché sa poitrine avec une fleur. Très émoustillés, ses admirateurs l’ont couverte de compliments et d’éloges.

Très amoureuse de son mari, Mélanie Page avait fait une crise de jalousie en 2019 en débarquant par surprise sur le plateau de France 2 pendant l’émission N’oubliez pas les paroles que présentait son mari. Après avoir été avisée par l’une de ses connaissances qui avait estimé le rapprochement de Nagui avec une téléspectatrice anormale, la mère d’Adrien s’était invitée sur la scène alors que personne ne se doutait. En effet, sur une chanson de Pauline Ester, une jeune danseuse qui s’était jetée sur le présentateur de N’oubliez pas les paroles semblait ne plus vouloir le lâcher. Très surpris par la présence de son épouse, il s’était justifié et les spectateurs de l’émission étaient plutôt très amusés par cette scène.

Complice avec Mélanie Page, Nagui l’invite régulièrement dans ses émissions. L’actrice a récemment été conviée sur le plateau de La Bande originale pour parler de sa pièce de théâtre. S’exprimant sur l’infidélité dans le couple, cette dernière aurait créé un gros malaise mettant son époux dans l’embarras. Ensemble depuis près de 20 ans, parler de leur vie privée n’est pas un tabou. Si on s’en tient à leurs baisers en public et autres déclarations d’amour sur les réseaux sociaux, Nagui et Mélanie Page s’aiment comme au premier jour et c’est d’ailleurs pour cette raison que l’animateur reste très proche de son épouse même si elle s’affiche parfois sans son alliance. Malgré tous les événements contraignants qu’a vécu le couple, ces derniers restent très soudés et continuent de vivre une belle histoire d’amour aux côtés de leurs trois enfants.