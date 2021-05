Nagui (N’oubliez pas les paroles) bientôt sanctionné ? Il fait une blague « dég*** » à l’antenne et choque les téléspectateurs

Il ne se passe plus une semaine sans que l’on entende parler de Nagui et de ses émissions de télévision. En effet, celui-ci se trouve assez souvent sur l’antenne de France 2 et personne n’aurait pu imaginer que l’animateur allait être dans une position aussi difficile et contraignante. Avec des passages à l’antenne de France 2 aussi récurrents, nul ne doute que l’animateur prend tous les jours des risques parfois assez importants en faisant des prises de parole qui peuvent parfois lui être très rapprochées. Si aujourd’hui il se trouve que l’animateur peut parfois être très sollicité, on a pu découvrir récemment que Nagui allait tout simplement présenter un nouveau jeu en exclusivité.

Et celui-ci a fait un gros scandale avant même sa toute première diffusion. En effet, on a pu découvrir en exclusivité que l’animateur a décidé d’inviter un ancien candidat de l’émission de TF1, Les 12 Coups de Midi, présenté par Jean-Luc Reichmann. Mais alors que tout le monde s’attendait à des candidats uniques pour cette nouvelle émission fracassante, on a pu ainsi découvrir que Nagui n’hésitait pas une seule seconde à proposer à l’antenne un candidat que l’on a déjà pu voir. Sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs n’ont pas du tout apprécié la démarche de l’animateur et ont décidé tout simplement d’ignorer cette nouvelle émission de Nagui. Un coup dur pour la production de l’émission qui va devoir faire face à de nombreuses accusations.

Nagui fait une grosse blague en direct à l’antenne, cela ne passe pas du tout pour les fans

C’est encore une fois dans l’émission assez mythique N’oubliez pas les paroles que l’on a pu découvrir une nouvelle intervention assez choquante de la part de Nagui, l’animateur qui ne manque jamais de faire des grosses blagues aux candidats de son émission. Mais malheureusement, cette fois-ci, rien ne s’est passé comme prévu et il se pourrait bien que l’animateur regrette assez amèrement sa déclaration à l’antenne, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, c’est en face du candidat Fabien Haimovici que l’animateur a pu faire une blague qui n’a clairement pas été appréciée à sa juste valeur selon certains humoristes qu’ ont pu défendre Nagui sur les réseaux sociaux. Si d’habitude, Nagui ne se gêne pas pour pouvoir faire des blagues à l’antenne, ces dernières sont plutôt habituées au grand public et non pour un public averti. Avec une diffusion à une horaire de grande écoute, il se trouve que Nagui a tout intérêt à faire très attention aux paroles qu’il peut prononcer. Et cette fois-ci, cela pourrait malheureusement lui jouer des tours…

Nagui « tient le manche », une blague qui risque de coûter très cher à l’animateur de France 2

C’est donc en pleine émission de N’oubliez pas les paroles que l’on a pu découvrir une blague assez salace de la part de Nagui qui a pu faire parler d’elle pendant tout le reste de l’émission. Il a clairement dit que l’on pouvait « se faire dessus » la première fois que l’on se « tenait le manche ».

Fabien dit que c'est dégueulasse mais il n'en pense pas moins #NOPLP — Claire T. (@Zipzip37) May 24, 2021

Une déclaration qui n’a clairement pas plu à certains internautes qui n’ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir juste après la diffusion…