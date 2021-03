Nagui (N’oubliez pas les paroles) clashé par un candidat en plein tournage de l’émission, et cela ne plait pas du tout !

C’est encore une fois l’émission très populaire de France 2 avec Nagui, N’oubliez pas les paroles, qui est encore une fois au coeur d’une grande polémique qui pourrait faire parler d’elle pendant encore très longtemps. Personne n’aurait pu penser une seule seconde que la scène aurait pu arriver pendant cette émission souvent divertissante sur France 2.

Comme vous pouvez souvent le voir, il y a en effet des scènes parfois assez étonnantes dans N’oubliez pas les paroles, et même si certains téléspectateurs se trouvent être assez amusés par des scènes, on ne pourrait pas penser que Nagui serait parfois aussi difficile avec certains candidats, comme on a pu le voir encore récemment.

Nagui (N’oubliez pas les paroles) au plus mal face à des candidats qui souhaitent de plus en plus se montrer difficiles

Et s’il se trouve que certains se laissent faire par les remarques parfois très désagréables de l’animateur, d’autres sont quant à eux déterminés à répondre à Nagui, qui est parfois assez difficile à vivre avec les candidats, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est ce que l’on a pu voir très récemment dans l’émission, où il semblerait que le montage de l’émission ne soit clairement pas en faveur de Nagui, contrairement à ce que l’on pourrait penser.

Cela a été une vraie révélation pour certains candidats qui ont souhaité bouleversé Nagui : certains ont même choisi de le clasher très directement pendant le tournage de l’émission ! On serait d’ailleurs très curieux parfois de savoir tout ce qu’il peut se passer dans les coulisses, où tout ne doit pas être tout rose comme on peut même parfois le voir à l’antenne.

En revanche, la dernière émission de N’oubliez pas les paroles a été une vraie surprise pour tous les téléspectateurs de l’émission qui ont été très surpris de voir une scène aussi dingue. Il se trouve que Félicien, qui est venue du pays de la Belgique, n’a pas hésité à tacler violemment l’animateur pendant toute la durée de l’émission.

Ce candidat de N’oubliez pas les paroles n’hésite pas une seconde à remettre l’animateur Nagui à sa place…

On imagine que l’animateur de N’oubliez pas les paroles, Nagui, devrait probablement être en train de bouillir pendant l’émission où l’on a pu voir le candidat belge Félicien qui n’a pas arrêté de tacler Nagui pendant toute l’émission.

On se souvient notamment d’un moment où le candidat a été très sérieux, afin de réfléchir à une réponse demandée dans le jeu. Mais alors que l’animateur de l’émission, Nagui, a voulu plaisanter en demandant au candidat de ne pas hésiter à sourire quand il était en train de réfléchir.

Alors que Nagui a affirmé qu’il était “important de sourire”, Félicien ne s’est pas gêné pour lui dire d’attendre deux minutes, le temps qu’il se concentre pour pouvoir répondre à la question pour ne pas perdre sa place dans l’émission qui est tant convoitée par les candidats.

Face à cette réponse, l’animateur Nagui est resté complètement sous le choc et n’a même pas répondu au candidat, bien qu’il ait admis clairement avoir ri face à sa réaction…