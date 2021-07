Nagui (N’oubliez pas les paroles) : il est complètement hors de lui face à cette candidate qui refuse de chanter

Pourtant, comme on a pu le constater à plusieurs reprises, il se trouve que l’animateur de France 2 peut parfois avoir beaucoup de difficultés à se faire entendre, et cela n’a pas du tout plus à certains candidats qui ont pu lui reprocher parfois, que ce soit dans l’émission N’oubliez pas les paroles ou encore dans Tout le monde veut prendre sa place, qui fait également un gros carton à l’antenne. En revanche, il ne s’attendait surement pas à vivre un aussi gros calvaire dans sa dernière émission, et les internautes n’ont pas hésité à le clasher assez violemment par ailleurs.

On se souvient par le passé de certaines rencontres entre l’animateur et certains candidats qui avaient pu très mal se passer, mais personne n’aurait imaginé que ce dernier allait provoquer de nouveau la colère de certains téléspectateurs qui ne se sont pas privés pour donner leur indignation sur les réseaux sociaux. À l’heure où certains français peuvent parfois avoir de très graves difficultés pour joindre les deux bouts, on a pu constater que Nagui n’avait vraiment pas froid aux yeux et pouvait aller même assez loin dans ses différents choix de programmation.

Nagui (N’oubliez pas les paroles) : une émission qui ne se passe pas du tout comme prévu…

C’est une nouvelle situation affreusement gênante à laquelle on a pu assister dans l’émission de Nagui sur France 2, N’oubliez pas les paroles, et personne n’aurait cru que cela allait pouvoir aller aussi loin. En effet, on sait que cette émission est particulièrement suivie, mais lorsque Manon, la fameuse candidate de ces derniers jours, a dû interpréter le tube du groupe Aqua, Barbie Girl, on peut dire clairement que rien ne s’est vraiment passé comme prévu. En effet, ce groupe danois et norvégien avait fait un très gros carton dans les années 90 avec ce tube international, et on aurait pu voir un bel hommage dans N’oubliez pas les paroles.

Toutefois, on a pu voir dans l’émission que la candidate a tout simplement décidé de laisser sans voix Nagui, le présentateur de l’émission, en évitant de dire certaines paroles. C’est alors qu’un très gros malaise s’est produit en plein direct lors du tournage de cette émission, qui reste encore à ce jour un programme phare de France Télévisions. Mais si certains auraient pu penser que Nagui allait s’arrêter là, c’était sans le connaître : il en faut beaucoup plus pour le faire taire !

Nagui prend la parole et ne comprend pas la création de la candidate

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le malaise n’a jamais été aussi palpable sur le plateau de l’émission de Nagui, N’oubliez pas les paroles, et tout le monde a pu la constater. En effet, c’est un très gros malentendu qui s’est déroulé entre la candidate et le reste du plateau.

La jeune femme avait tout simplement pensé qu’elle ne devait pas chanter toute la chanson, et c’est donc un simple problème de communication qui a pu mettre à mal toute la dernière émission de Nagui…