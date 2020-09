Nagui : sa femme Mélanie Page ne porte plus son alliance et se fait questionner par les internautes, elle répond !

Alors qu’elle vient de publier des photos sur son compte Instagram, l’un des clichés de Mélanie Page a attiré l’attention de l’un de ses abonnés, qui a tout de suite réagi. La femme de Nagui a alors pris le temps de lui répondre, en lui expliquant les choses.

Un internaute observateur remarque Mélanie Page sans son alliance…

Le samedi 5 septembre 2020, France 2 a diffusé un épisode de l’émission Fort Boyard. Parmi ceux qui sont allés défier le père Fouras, il y a avait l’actrice Mélanie Page, l’animateur Bruno Guillon, la reine de beauté et directrice de la société des Miss France Sylvie Tellier, mais aussi la chanteuse Clara Lazzari sans oublier la présentatrice Sidonie Bonnec.

Le jour de la diffusion de son aventure sur le fort Boyard, l’épouse de l’animateur Nagui a partagé des photos de son passage sur le fort, sur son compte Instagram. Ses abonnés ont ainsi pu avoir un aperçu des coulisses du fort Boyard. En légende, on pouvait lire : « Quelques souvenirs du tournage de Fort Boyard diffusé samedi 5 septembre… ».

Parmi les clichés qu’elle a publiés, on peut voir sur l’un d’entre eux, l’arrivée de Mélanie Page avec le reste des personnalités venues sur le port pour remporter le plus de boyards possible. Rappelons que tout cela est fait dans le but de soutenir une association.

Un internaute très observateur parmi les abonnés de Mélanie Page, a remarqué un détail sur l’une de ses photos. En effet, on y voyait la femme de Nagui prendre la pose en levant sa main gauche. Sauf que cette main était dépourvue d’alliance.

L’internaute a alors demandé dans les commentaires : « Pas d’alliance ? », avant de demander encore avec une pointe d’humour si c’était pour mieux draguer le Père Fouras.

Vu comme cela, cela fait tout de suite penser au fait qu’il y aurait peut-être de l’eau dans le gaz, dans le couple de Mélanie Page et Nagui. Cependant, cette dernière n’a pas laissé s’installer les spéculations, et a immédiatement réagi, donnant une réponse qui a tout de suite tué tout soupçon dans l’eau.

Pas d’alliance sur le Fort Boyart !

La femme de Nagui avait une très bonne raison d’enlever son alliance, et cela n’avait rien à voir avec son couple. Pour commencer, elle a répondu à l’internaute, qu’elle s’est sentie très bizarre, au moment d’enlever son alliance.

Il faut savoir que Mélanie Page et son mari se sont rencontrés en 1999, et ça a été le coup de foudre. Depuis le temps, ils ont eu 3 enfants. L’aînée Roxanne, est âgée de 16 ans, Annabel leur 2e fille a 12 ans, et le petit dernier de la famille a 8 ans cette année, et se prénomme Adrien. Pacsés en 2009, Mélanie Page et Nagui se sont mariés en 2010, 2 ans avant la naissance de leur fils.

Quant aux internautes inquiets par rapport à une quelconque tension dans le couple, tout va pour le mieux. Répondant à son abonné, Mélanie Page a d’abord constaté qu’il était observateur. D’après ses explications : « Oui ça m’a fait très bizarre de l’enlever… mais… pas de bijoux sur le Fort ! On est en mode combat ! »

La belle actrice a fini en répondant Avec humour : « Et le Père Fouras est effectivement très séduisant… », en réponse à l’internaute qui lui demandait si l’absence d’alliance était exprès pour séduire le maître du fort.

L’abonné parfaitement convaincu par les explications de Mélanie Page, a simplement répondu : « Excellent ! »