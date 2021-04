Nagui serait handicapé à vie à cause du tournage de l’une de ses émissions

Nous apprenons dans les colonnes de France Dimanche que Nagui a été victime d’un problème alors qu’il effectuait l’enregistrement de l’une de ses émissions. Les séquelles ont clairement été au rendez-vous et le présentateur serait handicapé à vie à cause de cette erreur réalisée par l’un des techniciens. Nagui a d’ailleurs pu évoquer la situation auprès de Télé Magazine.

Que s’est-il passé avec Nagui ?

Certaines erreurs peuvent avoir des conséquences dramatiques et Nagui a pu en faire les frais alors qu’il enregistrait une émission notamment N’oubliez pas les paroles. Le drame se serait déroulé il y a quelques années alors qu’il portait des oreillettes pour les besoins de ce programme. Il n’est pas le seul puisque de nombreux présentateurs et des présentatrices ont ces accessoires.

Nagui avait donc cette oreillette pour valider les réponses ou encore pour répéter les phrases de certains candidats .

. La situation était donc normale jusqu’à ce qu’un technicien décide d’envoyer 1000 hertz sans doute par accident.

Le présentateur de N’oubliez pas les paroles a ressenti une très vive douleur dans les oreilles et il aurait même hurlé selon ses propos.

Les lésions ont atteint les tympans de Nagui, qui est donc handicapé à vie à cause de cette erreur puisqu’il est aussi victime de séquelles qui ne peuvent pas être supprimées.

Nagui a désormais des acouphènes à vie

Il faut savoir que les acouphènes sont très handicapants pour les personnes qui subissent ces désagréments au niveau des oreilles. Nagui aurait ressenti comme un coup de couteau dans les oreilles. Il a donc décidé de réagir face à ce problème notamment en demandant à une personne de l’équipe de se charger désormais de vérifier les paroles. En effet, cette erreur a été à l’origine de la naissance du personnage de Cruella qui est emblématique désormais dans l’émission.

Elle s’occupe de gérer cet aspect, cela évite à Nagui d’avoir une telle oreillette et donc il est à l’abri d’une nouvelle erreur qui pourrait être encore plus dommageable pour son audition. Désormais, Nagui et Cruella forment un duo que les fans apprécient grandement, mais le présentateur qui a décidé de quitter l’un des programmes doit aussi jongler avec ses acouphènes.