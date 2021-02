Nagui règle ses comptes avec sa belle-mère en plein direct : les internautes sont complètement sous le choc !

Alors que Nagui, l’animateur de France de Tout le monde veut prendre sa place et de N’oubliez pas les paroles est encore une fois sous le feu des projecteurs à cause d’une histoire de gros sous qui le concerne directement, il ne s’attendait sans doute pas à créer une nouvelle polémique après une déclaration pour le moins assez choquante qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux !

En effet, il a décidé de raconter une anecdote croustillante concernant sa belle-mère, et on imagine que cela n’a pas dû plaire à la principale intéressée ni à sa femme, l’actrice Mélanie Page. Si cette dernière n’a pas souhaité réagir pour le moment, il se pourrait bien qu’en coulisses les discussions ne soient pas toujours très cordiales bien que nous n’ayons aucune information à confirmer à ce sujet.

Pour autant, les téléspectateurs ont été assez nombreux à réagir à cette annonce sur les réseaux sociaux, comme on a encore pu le voir il y a tout juste quelques heures avec des commentaires à la fois amusés et énervés selon les personnes. Concernant Nagui, il se trouve que l’animateur de France Télévisions ne se prive jamais pour pouvoir dire très haut et fort ce qu’il pense et cela n’est pas la première fois qu’il pourrait être au coeur d’une polémique…

Nagui se met à dos une partie des téléspectateurs sur les réseaux sociaux : ils réagissent avec beaucoup de violence

Il y a tout juste quelques jours, on a pu voir Nagui réagir face à une polémique qui a choqué un bon nombre de ses téléspectateurs et jusque chez les hommes et les femmes politiques. En effet, certains ont été assez choqués par le contrat que Nagui a négocié et n’ont pas hesité à donner directement le montant de celui-ci publiquement.

Bien que l’animateur produise plusieurs centaines d’émissions par an pour France 2, il semblerait que son travail ne soit pas toujours apprécié à sa juste valeur comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux mais également dans les colonnes du journal L’Obs récemment. Mais alors que Nagui est dans la tourmente sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, c’est également sur le plateau de son émission Tout le monde veut prendre sa place qu’il a fait polémique…

Nagui raconte tout sur sa belle-mère : une confidence que personne ne s’attendait à voir à l’antenne…

Certains diront que Nagui a fait un faux pas lors de sa dernière intervention dans l’émission Tout le monde veut prendre sa place que l’on a pu voir sur France 2. Il n’a en effet pas hésité à tout raconter sur cette dernière, alors qu’un des candidats était en train de se confier sur ses relations avec sa propre belle-mère.

Il se trouve en effet que, comme l’a souligné Nagui, les relations entre les belles-mères et les beaux-fils ne sont pas toujours au beau fixe, mais on ne pensait pas que l’animateur Nagui allait pouvoir déclarer qu’il s’entendait à merveille avec la mère de Mélanie Page.

Sur les réseaux sociaux, les messages n’ont pas arrêté d’affluer, car certains pensent que l’animateur manque cruellement de sincérité dans ses propos : en attendant, on imagine que la principale intéressée doit être flattée !