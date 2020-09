Nagui : son épouse Mélanie Page le remet en place en pleine émission : « t’es pas prêt de bais** en tout cas » !

Lors de l’émission Tout le monde joue en cuisine, présentée par le célèbre animateur Nagui, ce dernier s’est fait rejoindre sur le plateau par sa femme. Alors qu’il se trouvait aux côtés de Christophe Michalak, les téléspectateurs ont eu droit à un petit spectacle du couple emblématique.

Nagui remis en place par Mélanie Page en direct

L’émission de ce mardi 22 septembre s’est déroulée avec sur le plateau, de nombreuses célébrités comme Donel Jack’sman, Nicolas Briançon, Tarek Boudali, Natasha St-Pier et Vanessa Guide. À ceux-ci s’ajoute l’épouse du présentateur de Tout le monde veut prendre sa place. Habituée des taquineries de son mari, la mère de Roxane, Adrien et Annabel ne s’est pas laisser faire cette fois. Pendant l’émission, l’animateur de 58 ans n’a pas cessé de tacler sa chérie à chacune de ses réponses mais Mélanie Page aurait trouvé les mots justes pour qu’il soit bouche bée.

Nagui, qui n’hésite pas à se moquer de ses invités lorsqu’ils donnent des mauvaises réponses, s’est montré moins moqueur en vers Simone Zanoni, le chef italien pour ses difficultés de prononciation de certains mots. Ce dernier aurait confondu le mot « peser » à « baiser » et de son côté, Nagui en a profité pour lancer une blague « On n’a pas baisé non plus… L’Italien, c’est plus fort que lui ! ». Une taquinerie de trop que son épouse Mélanie n’a pas voulu laisser passer lorsqu’elle balance « Toi, après toutes les vannes que tu viens de me faire, t’es pas prêt de baiser en tout cas ». Cette sortie inattendue de la mère de famille de 44 ans aurait laissé le présentateur emblématique de N’oubliez pas les paroles sans voix.

Un couple complice

Le couple de Nagui et Mélanie est l’un des plus solides au regard du nombre d’années que les deux amoureux auraient déjà passé ensemble. En couple depuis 20 ans d’autant plus qu’ils se sont rencontrés en 2000 et se sont officiellement mariés le 5 juin 2010, les deux tourtereaux forment un couple idéal. Le couple a eu 3 enfants dont la première serait née en 2004 Roxane, la deuxième en 2008 Annabel et le troisième en 2012 Adrien. S’il y a quelque chose qu’on retient de Mélanie Page, c’est bien sa franchise car elle n’a pas froid aux yeux lorsqu’il faut s’exprimer sur un sujet. En août dernier, elle aurait fait parler d’elle sur les réseaux sociaux après avoir révélé qu’elle avait couché avec deux ses cousins. Une anecdote qui avait plutôt plongé son mari Nagui dans la stupéfaction. Ce n’est donc pas la première fois de voir la femme de l’animateur se lâcher sur les plateaux de télévision.

Il faut dire que les parents du petit Adrien ne ratent pas une occasion pour démontrer à quel point ils sont complices tous les deux. On se souvient encore du 14 août dernier lors de l’émission de son mari N’oubliez pas les paroles, Mélanie Page s’était invitée sur le plateau alors que l’animateur de France 2 esquissait quelques pas de danse avec une jeune spectatrice. C’était une surprise d’autant plus que Nagui ne s’était pas imaginé vivre une telle scène. Toutefois, le père de Roxane avait reconnu avoir été gêné de vivre une telle situation. De son côté, Mélanie qui était sur le plateau d’à côté disait avoir été mise au courant d’un rapprochement inopiné de son mari avec cette jeune chanteuse. Le couple se montre toujours aussi complice qu’au début de son histoire.