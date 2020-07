Nagui : son salaire impressionnant vient d’être révélé ! Les internautes sont choqués !

Son succès lui attire de nombreux détracteurs et attise les polémiques. La dernière en date est certainement celle qui concerne son salaire jugé extravagant, et qui dérange plus d’un. Mais qu’en est-il concrètement ?

Au commencement était Capital…

Fin janvier, Matthieu Delormeau avait attiré l’attention sur le salaire exorbitant que touche Nagui. Il avait calculé en direct, dans Touche Pas A Mon Poste People, le salaire de l’animateur, mari de l’actrice Mélanie Page. Après être arrivé à la somme de 280 000 euros, il a rappelé qu’il touche également des dividendes en tant que producteur de plusieurs émissions. À ses yeux, cela fait un peu trop !

Mais le débat autour de la rémunération de Nagui n’est pas récent. En 2018, Capital avait publié un article dans lequel le public a découvert des détails troublants sur la richesse du célèbre animateur. Le magazine révèle entre autres, qu’en dehors d’une participation à hauteur 20 millions d’euros dans le groupe Banijay (Producteur de Koh Lanta, Fort Boyard, Touche pas à mon poste), soit un pourcentage de 5,3 % au total, Nagui bénéficierait d’un salaire annuel confortable situé entre 750 000 et 1 million d’euros en tant que salarié du groupe France Télévision, auxquels s’ajoutent environ 120 000 à 150 000 euros par an de France Inter. En plus de tout cela, il possède un patrimoine immobilier conséquent avec une magnifique maison avec jardin à Paris et une villa avec piscine à Saint-Tropez, une impressionnante collection de chaussures Louboutin et des voitures de luxe.

Ces révélations avaient déjà fait couler beaucoup de salive et d’encre à l’époque. Nagui qui aime reste discret sur ses revenus a été plutôt bousculé, et ce n’est pas près de s’arrêter apparemment. Dans une interview accordée à Stratégies récemment, l’animateur n’a pas nié les faits. Après avoir affirmé qu’il « ne doit pas être très loin« , il a ajouté « Dans la bande des humoristes, me vanner sur mon pouvoir d’achat, c’est la première vanne qui vient à l’esprit. » Il a cependant refusé de se prononcer sur le chiffre d’affaires de sa société de production Air Productions.

Plusieurs magazines reviennent régulièrement sur la question comme Confidences Dimanche dans son numéro du mois d’avril, dont la Une est consacrée à Ingrid Chauvin. C’est dire à quel point le sujet passionne. Et cela se comprend bien, car le personnage en lui-même est fascinant.

Animateur, célébrité, père de famille… et millionnaire !

Nagui est une véritable célébrité en France et même plus. Après avoir perdu sa place en 2018 au profit de Stéphane Plaza, le monsieur immobilier, il a été réélu animateur préféré des Français en 2019. Il fait partie des personnalités les plus appréciées et aussi les mieux payées de la télévision. Animateur télé et radio, il enregistre d’ailleurs depuis le 30 mars son émission « La bande originale » depuis son domicile pour France Inter. La situation sanitaire actuelle et les mesures prises par le gouvernement l’y obligent.

Il s’est exprimé sur le sujet dans une interview du Parisien parue le 2 avril : « Je suis installé à la table de la salle à manger et je fais l’émission grâce à mon ordinateur« . Il confie également qu’il a dû se réorganiser et imposer des règles strictes à ses quatre enfants dont trois sont issus de sa relation avec son épouse Mélanie Page : Roxane (16 ans), Annabel (12 ans) et Adrien (8 ans). « Pendant une heure, mes enfants ont interdiction d’utiliser le wi-fi. Ils font tout ce qu’ils veulent, sauf du bruit« , affirme-t-il au journal. C’est le temps que dure désormais l’émission qu’il anime en visioconférence avec ses chroniqueurs.

Avec une telle rigueur de travail et cette fermeté en famille, on ne peut pas s’étonner qu’il soit aussi apprécié dans son rôle d’animateur. Ajoutez-y son flair en affaire (il a vendu à la fin des années 2000, sa société au groupe Banijay qui est un leader européen de la production télé) et vous obtenez le secret de sa richesse qui fait tant parler. Comme quoi, le travail paye !