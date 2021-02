Nagui (Taratata) : une remarque “dégueulasse” selon les internautes qui met très mal à l’aise le chanteur Julien Clerc

Il n’est pas rare de voir l’animateur Nagui au coeur de certaines polémiques concernant des prises de parole bien trop choquantes, comme on a encore une fois pu le découvrir dans sa toute dernière émission Taratata qui a fait un très gros carton sur France 2. Il faut dire l’animateur n’a pas froid aux yeux et ne se prive jamais de dire tout ce qu’il pense sur ses invités, même si cela a tendance à déplaire à certains qui ne se privent pas également pour lui dire.

Nagui est en effet reputé pour faire la polémique, que cela concerne Tout le monde veut prendre sa place, Taratata ou encore N’oubliez pas les paroles, mais rarement on aura pu voir de telles remarques sur les réseaux sociaux concernant ce faux pas avec le chanteur Julien Clerc. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire des remarques très directes concernant Nagui.

De son côté, l’animateur a plutôt préféré ne pas réagir, préférant se concentrer sur ses émissions qui prennent beaucoup de temps au quotidien, c’est le moins que l’on puisse dire ! D’ailleurs, ses contrats avec France Télévisions qui ont été révélés récemment ont été également au coeur de la polémique. Une député de La République en Marche s’est exprimée à ce sujet en balançant tout dans les médias !

Nagui : il met mal à l’aise Julien Clerc lors de la diffusion de Taratata en faisant une remarque déplacée

L’animateur de France Télévisions a donc encore une fois fait parler de lui avec une remarque que certains internautes ont qualifié de “dégueulasse”. Il faut dire qu’à l’heure où les personnalités publiques françaises sont de plus en plus dans la tourmente avec des scandales aussi importants que graves, la moindre remarque peut parfois être le début de grandes polémiques pour les animateurs, les comédiens et les artistes en France et partout dans le monde.

Mais concernant Nagui, personne n’aurait pu penser qu’il allait être aussi choquant dans son émission de musique Taratata. Alors que les téléspectateurs sont avant tout devant leur poste de télévision pour pouvoir écouter des chansons de leurs artistes préférés, ils ne pensaient pas pouvoir une telle déclaration choquante de la part de Nagui.

C’est en effet un vrai moment de malaise que Nagui a provoqué dans l’émission, notamment avec Julien Clerc où il a pu évoquer toutes les personnes qui ont pu écrire pour lui lors de ce nouvel album qui est très apprécié par les fans de la première heure.

Nagui fait une déclaration choquante concernant Clara Luciani et met un malaise sur tout le plateau

Alors que Nagui a évoqué les textes de l’autrice Clara Luciani, Julien Clerc a en effet précisé qu’il avait reçu 5 textes de chansons et qu’il n’avait pas hésité une seule seconde à se jeter dessus.

Mais Nagui a cru bon de dire que Julien Clerc s’était jeté sur “ses textes” comme précision : une maladresse qui a mis très mal Julien Clerc qui se fait très discret d’habitude sur sa vie privée. Sur les réseaux sociaux, Nagui s’est vu la risée des téléspectateurs avec des remarques très déplacées !