Nagui (Tout le monde veut prendre sa place) sous le choc devant le physique impressionnant d’un autre animateur

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nagui a encore une fois fait parler de lui en faisant une grosse déclaration qui a vraiment surprendre la plupart des téléspectateurs de l’émission : ils ne s’attendaient tout simplement pas à ce que l’animateur de France 2 prenne la parole sur ce sujet dans Tout le monde veut prendre sa place.

Il faut dire que Nagui est plutôt discret habituellement sur ses positions personnelles, et bien qu’il n’hésite pas une seule seconde à dire haut et fort ce qu’il pense, personne n’aurait pu croire qu’il allait évoquer ce sujet qui est assez peu abordé en général. Il se trouve en effet que bien souvent, on peut constater que le physique des animatrices est souvent jugé et parfois même à tort.

Certains n’hésitent pas à d’ailleurs à dire haut et fort qu’ils n’approuvent pas les messages que certains peuvent véhiculer autour de certaines idées qui ne font pas toujours plaisir à celles et ceux que l’on peut voir sur le petit écran.

Mais concernant l’animateur Nagui, il lui en faut beaucoup plus pour pouvoir être gêné par des situations comme celles-ci : l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place n’en est pas à sa première polémique dans le domaine, et il a encore une fois pu le prouver avec des déclarations assez choquantes pendant le tournage de son émission sur France 2.

Tout le monde veut prendre sa place : Nagui n’hésite pas à tout balancer sur cet autre animateur de France 2

C’est une déclaration que personne ne s’attendait à lire concernant l’animateur phare de France 2 : il se trouve que celui- n’a pas toujours été tendre avec d’autres personnalités françaises et internationales, mais cette fois-ci ce n’est pas du tout le cas et on pourrait même dire qu’il a fait un très beau compliment à un autre animateur de la chaîne.

Il faut dire que France 2 faisant partie du service public, certains téléspectateurs pourraient très bien penser que l’animateur Nagui se doit de faire en sorte qu’il soit bien vu de la part de ses collègues du même groupe France Télévisions.

On ne sait pas si les mots de Nagui sont sincères à ce sujet, mais quoi que l’on en pense on ne peut que reconnaître son courage d’avoir pu admettre être aussi impressionné par cet autre animateur mythique de France 2.

Nagui : il admet haut et fort qu’il admire l’animateur Olivier Minne de Fort Boyard sur son plateau de télévision

Alors que Nagui recevait une candidate qui a eu la chance de visiter Fort Boyard sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, on ne pensait pas que ce dernier allait en profiter pour faire une telle déclaration d’amour.

En effet, il est rare de voir des animateurs de France Télévisions se soutenir entre eux de la sorte, mais concernant Nagui il n’a pas hésité une seule seconde quand il a appris que la candidate qu’il recevait avait visité le fameux Fort Boyard.

Nagui a en effet clamé son admiration pour Olivier Minne, l’animateur mythique de ce jeu télévisé qui fait chaque été un gros carton d’audience à l’antenne. Une vraie “bête de muscles” selon l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place !