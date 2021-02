Nagui (Tout le monde veut prendre sa place) clashe un candidat en plein direct : il n’hésite pas une seule seconde à lui dire de se calmer !

Comme on peut le voir de jour en jour, l’animateur de France 2 Nagui ne tient pas sa langue dans sa poche, et il a encore une fois tenu à le prouver devant des millions de téléspectateurs qui ont été assez choqués de voir que l’animateur n’avait pas hésité à tout balancer quitte à clasher des candidats.

Bien que certains candidats de l’émission Tout le monde veut prendre sa place sont parfois assez joueurs avec l’animateur Nagui, il n’est pas rare de voir ce dernier complètement hors de lui en train de clasher ouvertement des candidats venus jouer sur le plateau de l’émission. Si dans certains cas de figure cela peut paraître amusant, malheureusement cela peut aussi vexer certains participants qui ne prennent pas toujours bien les différentes remarques de l’animateur de France 2, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il se trouve en effet que ce n’est pas la première fois que Nagui fait un gros scandale sur les réseaux sociaux à cause de ses remarques qui ne sont pas toujours vraiment justifiées selon certains candidats qui le montrent bien. Mais cette fois-ci, c’est une situation vraiment étonnante à laquelle il a été confronté et il n’a pas hésité à le faire savoir devant tout le monde, quitte à déplaire à certains téléspectateurs et à se mettre à dos certains candidats.

C’est donc sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place que Nagui n’a pas hésité une seule seconde à répondre assez violemment à un candidat qui s’exprimait bien trop fort. En effet, le candidat Franck que l’on a pu voir sur le plateau de l’émission avait peur que personne ne l’entende et n’a pas hésité une seconde à hausser la voix !

Nagui étant désormais âgé de 59 ans, il avait peut être peut que l’animateur de l’émission Tout le monde veut prendre sa place ne l’entendait pas bien ! Mais ce n’est pas le cas et celui-ci a donc bien tenu à lui faire dire haut et fort qu’il se trompait. En effet, Nagui n’a pas hésité une seule seconde à interrompre le candidat de l’émission pour lui dire qu’il l’entendait très bien.

N’ayant aucun problème d’audition, il a donc tenu à rétablir toute la vérité et ne souhaite pas que de nouvelles rumeurs apparaissent à son sujet !

Si certains se posaient de sérieuses questions sur des problèmes d’audition de la part de Nagui, ils ont maintenant la réponse ! En effet, pendant de très nombreuses années, l’animateur phare de France 2 a présenté l’émission Taratata avec des morceaux de musique joués en live et parfois bien trop fort selon certains téléspectateurs !

Mais heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner l’animateur et comme il l’a clairement dit, il n’est pas encore sourd malgré son âge, même si le candidat a naturellement continué à parler très fort !