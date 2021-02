Nagui trahi par son ex femme ? Une photo diffusée fait réagir les internautes scandalisés !

Alors que le présentateur Nagui se trouve encore une fois dans la tourmente avec les dernières déclarations d’une ministre qui a fait un gros scandale, voilà un nouvel évènement qui ne devrait pas lui faire plaisir comme on pourrait très bien l’imaginer. En effet, on ne peut que remarquer que depuis quelques semaines déjà, l’animateur est dans la tourmente notamment avec ses émissions qu’il a eu l’occasion de vendre à France Télévisions.

Comme vous avez sans doute déjà pu le voir, l’information a directement fuité dans le magazine L’Obs et le moins que l’on puisse dire c’est que cela n’a pas du tout plu à certaines personnes qui auraient bien préféré que l’information ne soit pas publique. En effet, il est d’ailleurs plutôt assez rare que nous ayons tous à notre connaissance les salaires et les montants parfois assez importants des animateurs ou des producteurs, comme c’est le cas pour Nagui que l’on peut voir très régulièrement notamment sur France 2.

Mais en revanche, personne ne pouvait être en mesure de s’attendre que deux scandales allaient concerner l’animateur Nagui qui n’en est pas à sa première mésaventure, comme vous l’avez vu par le passé…

L’ex-femme de Nagui, Marine Vignes, partage un cliché assez émouvant, les internautes réagissent massivement

C’est donc encore une fois sur les réseaux sociaux que l’on a pu tous voir une image assez choquante de l’ex-femme du présentateur mythique de France 2 partager une photo que l’on aurait en effet jamais pu imaginer dans nos rêves les plus fous.

En effet, si par le passé Marine Vignes a pu d’ailleurs se confier sur la garde partagée qu’elle vivait avec Nagui, le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne l’a pas manqué de faire réagir. Comme vous avez pu le voir dans son interview, elle n’avait même pas hésité à parler d’un vrai “crève coeur” pour toutes les mamans qui sont alors obligées de laisser leurs enfants à leur père pendant une durée définie au préalable.

Mais aujourd’hui, la mère de famille fait tout pour se rapprocher de sa fille, ce qui pourrait causer le trouble en fonction de certaines relations. Bien que pour le moment aucune réaction n’ait été rendue publique, il se pourrait bien que ce commentaire ne puisse pas être ignoré sur les réseaux sociaux…

La fille de Nagui et Marine Vignes, Nina, réagit en plein direct sur les réseaux sociaux : découvrez son message

Alors que personne ne s’attendait à voir la jeune Nina réagir au message troublant de sa mère, on a pu voir avec la plus vive émotion que les deux femmes semblaient être assez proches aujourd’hui, et c’est ce que l’on a pu voir sur Instagram.

En revanche, comme elle le confiait à Closer récemment, si par le passé elle a admis faire des erreurs notamment avec son compagnon Nagui, elle estime aujourd’hui avoir trouvé le bon équilibre, ce qui n’est pas pour déplaire à sa fille comme on peut très bien l’imaginer.

Avec un commentaire de la fille de Nagui qui a déclaré que sa mère était « la plus jolie des mamans », nul ne doute que cela n’a pu que faire plaisir à Marine Vignes qui s’est d’ailleurs empressée de réagir à son tour en répondant “mon joli bébé” devant tout le monde !