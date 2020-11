Nagui : un terrible accident lui vaut des mois de rééducation et de nombreuses opérations !

Il y a des vacances dont on se souvient toute sa vie, et des expériences qui laissent un petit goût amer. C’est notamment le cas de ces vacances au ski qui ont valu à Nagui de nombreuses opérations et des mois de rééducation. Un mauvais souvenir que l’animateur s’est remémoré à l’occasion de sa rencontre avec Ludivine dans Tout le monde veut prendre sa place...

Nagui et ses désastreuses vacances en classe de neige…

Ce lundi 26 octobre, l’emblématique animateur télé et radio a fait la connaissance de Ludivine, l’une des participantes de Tout le monde veut prendre sa place. Et comme à son habitude, Nagui a souhaité en apprendre plus sur la candidate avant que celle-ci ne commence à jouer.

En effet, dans cette émission, chaque participant est amené a un moment ou à une autre a raconter une anecdote personnelle, et Ludivine ne faisait pas exception à la règle. Cette dernière a donc souhaité revenir sur une fâcheuse expérience qu’elle a vécue sur les pistes de ski lors de ses dernières vacances.

Avec humour, elle a souhaité faire un clin d’œil au présentateur de Tout le monde veut prendre sa place : « J’ai pensé à vous quand j’ai raconté mon anecdote aux casteurs » a déclarée la jeune femme devant un Nagui plus que surpris.

« Mais comment vous connaissez ma première fois à ski ?« a répondu Nagui du tac au tac, ce à quoi Ludivine a rétorqué « votre genou! ».

Et oui, si vous vous rappelez Nagui, qui avait inquiété le public de par son absence des plateaux télé durant quelque temps, et avait lui aussi été victime d’un tragique accident de ski il y a quelques semaines.

Ludivine enchaîne les galères…

Les mésaventures de Ludivine ont commencé dès les premiers jours de son séjour à la montagne.

Elle, qui était normalement habituée à faire du ski de fond avec ses deux parents à cette fois-ci eut envie de se risquer à de nouvelles sensations. Elle a donc décidé de tenter le ski alpin accompagné de quelques copains, une discipline sportive qui peut paraître similaire au ski de fond, mais qui n’a en réalité absolument rien à voir.

Le problème est que, ne sachant pas encore bien se débrouiller avec son nouvel équipement, Ludivine est tombée du télésiège à l’arrivée. Rien de grave me direz-vous.

Le problème c’est que le conducteur du télésiège ne s’est pas rendu compte que la jeune femme était à terre et n’a donc pas arrêté la machine comme il aurait dû le faire pour lui permettre de se relever.

Celle-ci, paniquée, a dû éviter quelques télésièges avant que ce dernier ne se rende compte de la situation. Plus de peur que de mal donc pour Ludivine…

Mais l’histoire ne s’arrête pas là !

En ski alpin, il faut savoir maîtriser sa vitesse en descente pour ne pas partir “tout schuss” et foncer dans quelqu’un.

Lors de sa 1re descente, la jeune fille encore novice a donc bien failli perdre un œil, ne sachant pas comment gérer ces deux bâtons… Encore une fois, plus de peur que de mal, car elle s’en est tirée qu’avec un œil au beurre noir et quelques éraflures.

Et Nagui dans tout ça ?

Si la jeune femme a souhaité évoquer cette malheureuse aventure à la montagne, c’est parce qu’elle s’est souvenue que Nagui avait lui aussi fait les frais de son manque de technique sur les skis.

Le mari de Mélanie Page s’était même cassé le genou lors de l’une de ses sorties en classes de neige…

« Ce qui est pire, c’est que c’est la fameuse piste, quand il est 13h30 et qu’on se dit ‘est-ce qu’on a le temps ou pas d’en faire une dernière avant d’aller manger ?’ Le truc qui ne sert à rien. Et bien la dernière, elle a duré des mois de rééducation, d’opérations, et on se dit ‘mais pourquoi tu n’as pas été manger ? » a ajouté Nagui pour détailler encore un peu plus sa malheureuse expérience.