Naoil (Koh-Lanta) accouche d’un petit bébé : Denis Brogniart l’annonce en live à la radio !

Denis Brogniart vient de faire l’annonce, celle qui est sortie victorieuse de la dernière saison de Koh-Lanta, Naoil, a mis au monde un petit garçon. Une bonne nouvelle qui a été dévoilé sur RMC…

Naoil gagnante de « Koh-Lanta l’île des héros » est désormais maman !

La nouvelle est tombée le mardi 25 août 2020, sur RMC et RMC Story. En effet, Denis Brogniart le présentateur et animateur de l’émission télévisée Koh-Lanta, a fait une annonce dans l’émission Les Grandes Gueules.

Le présentateur de cette émission d’aventuriers, a fait savoir que la victorieuse de la dernière édition de Koh-Lanta l’île des héros, Naoil venait de mettre au monde un petit garçon !

Notons que les fans de Koh-Lanta et de la jeune mère doivent attendre cette nouvelle un moment, puisque lors de la finale du jeu, Naoil est arrivée sur le plateau dans un état qui ne laissait pas de place au doute.

Dans un état de grossesse avancée au moment de la finale qui s’est déroulée il y a quelques semaines au mois de juin 2020, son petit garçon est désormais bel et bien parmi nous.

Après son annonce, l’animateur de TF1 Denis Brogniart n’a pas manqué de saluer l’aventurière Naoil, lui réaffirmant son soutien. Ce dernier volet concerne le choix de la gagnante, lorsqu’elle avait décidé d’affronter Inès, au lieu de Claude. Il faut savoir que ce dernier avait une belle côte auprès des téléspectateurs, ce qui n’avait pas ravi beaucoup de personnes.

Il y a quelques jours, Naoil avait annoncé à ses abonnés sur compte Instagram, que le dimanche 23 août 2020, il y aurait un déclenchement, pour que l’accouchement ait lieu. Dans son message, elle précisait que le terme de l’accouchement était pourtant prévu pour le 6 septembre 2020. Cependant, cela a changé au moment de sa dernière visite médicale, où son médecin l’a prévenu qu’il n’était plus possible d’attendre, et qu’un déclenchement était préférable.

Le bébé de Naoil a donc pris sa décision comme elle le dit dans son message. La poche des eaux s’était même déjà rompue la veille de son message. Elle a également remercié ses abonnés pour leur soutien et leurs messages d’encouragement.

Qui est le mari de Naoil ?

Le papa du petit garçon de Naoil est Greg, qui est donc aussi l’époux de l’aventurière et boxeuse de profession. Il s’agit du tout 1er enfant du couple. Toujours très amoureux, Naoil et son mari ont célébré leur un an de mariage il y a peu. La gagnante de Koh-Lanta a profité de cette occasion pour faire une véritable déclaration d’amour à travers les réseaux sociaux.

Pour son nouveau statut de maman, Naoil avait déjà expliqué sur les réseaux sociaux où elle s’exprime fréquemment, qu’elle en avait rêvé depuis toujours. Elle disait également, qu’elle souhaitait vivre pleinement sa 1ère grossesse, et en garder chaque souvenir.

D’ailleurs, elle n’a pas hésité à dévoiler son beau baby-bump à ses followers. Elle a confié ses difficultés au début de sa grossesse, avec l’image qu’elle avait d’elle-même, face aux changements que subissait son corps. Bien sûr, Naoil était très heureuse d’avoir son bébé, mais le fait qu’elle soit très sportive avec le corps qui va avec, lui a causé quelques soucis au début.

Toutefois, elle a rassuré ses abonnés d’avoir dépassé cette étape, et ne plus s’en faire quant aux différentes modifications que subit son corps. Notons qu’en gagnant à Koh-Lanta 2020, Naoil a également remporté une coquette somme de 100 000 euros ! De quoi accueillir un bébé plus que confortablement !