Naoil (Koh Lanta) bientôt dans The Voice ? Ce cliché qui sème le doute auprès de ses fans…

C’est un très gros coup de théâtre que l’on a pu découvrir encore une fois en ce qui concerne l’émission The Voice. En effet, personne n’aurait pu imaginer voir une information aussi choquante en ce qui concerne le programme, et même les plus grands fans de la première heure ont été assez sous le choc de voir cette information.

En effet, depuis le tout début du programme de cette année, on ne cesse d’entendre parler de certains chanteurs qui ont fait beaucoup de bruit, que ce soit d’ailleurs en bien ou en mal. Avec une saison qui a démarré sur les chapeaux de roues ces dernières semaines, tout le monde attendait la grande finale avec la plus grande impatience, et le moins que l’on puisse dire c’est que personne n’a été déçu… sauf bien évidemment les fans de Jim Bauer, qui étaient tout simplement persuadés qu’il allait pouvoir être le grand gagnant de cette année pour l’émission de télécrochet The Voice.

Mais si cela n’a pas été le cas, il se pourrait bien que ce dernier connaisse désormais une nouvelle carrière assez fulgurante, comme on a pu le comprendre récemment avec des dernières déclarations de personnes assez proches dans les maisons de disques.

The Voice : une nouvelle saison qui serait déjà en préparation ?

Ce serait une très grosse nouvelle d’apprendre qu’une nouvelle saison de l’émission The Voice serait d’ores et déjà dans les tuyaux. On sait en effet que les castings de l’émission peuvent parfois démarrer bien longtemps à l’avance, et avec des castings qui sont en effet très difficiles à prévoir dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, il se pourrait bien que la production ait purement et simplement décidé de prendre de l’avance.

Mais il se trouve que pour le moment, nous n’avons vu aucune information filtrer à ce sujet, y compris sur les réseaux sociaux où parfois les futurs grands talents ne se privent pas pour laisser entendre qu’ils pourront bientôt être présents dans le programme. Mais concernant le casting, c’est une nouvelle tête qui pourrait faire son apparition dans le programme…

Des candidats de Koh Lanta dans The Voice ? Cette image qui ne fait que semer le doute…

C’est un gros coup de théâtre que l’on a pu découvrir en ce qui concerne l’émission The Voice, et celui-ci est assez incroyable, il faut bien le dire. En effet, ces derniers jours, on avait déjà pu entendre les fameuses rumeurs de la participation de Lola de Koh Lanta à l’émission mythique de Danse avec les stars, même si les rumeurs ont été tuées dans l’oeuf. Pour les fans de la jeune femme, c’est une très grosse déception.

Toutefois, en parallèle de cette information, tout le monde a été très surpris de voir que Naoil, la grande gagnante de Koh Lanta, a pu elle aussi diffuser un cliché très étonnant. Sur celui-ci, on peut voir qu’elle est très clairement sur le plateau de l’émission de télécrochet The Voice. Faut-il s’attendre à une prochaine participation de sa part avec les autres candidats de Koh Lanta dans cette émission mythique de TF1 ? Les fans seraient sûrement en joie de l’apprendre !