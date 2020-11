Naoil (Koh-Lanta) : La star de la télé s’affiche avec son fils dans une photo qui fait fondre toute la toile !

L’heureuse gagnante de la dernière saison de Koh-Lanta est devenue maman. La chérie de Greg vit actuellement un bonheur indescriptible. Rappelons que durant toute la période de sa grossesse, elle a toujours partagé des photos pour donner de ses nouvelles. Une habitude qui continuera après son accouchement. Et cette fois-ci, c’est avec son fils Aylan qu’elle attendrira le cœur des internautes.

Naoil de Koh-Lanta est maman !

Enceinte depuis de nombreux mois, Naoil a su créer un lien fort entre ses abonnés et elle-même. Elle partageait chaque instant privilégié de sa vie de femme enceinte. Une période qui va s’achever le 24 Août 2020 par la venue au monde d’un beau bébé. Le fils de la gagnante de l’édition 2020 de Koh-Lanta a été prénommé Aylan. Un prénom que de nombreux internautes ont trouvé beau et original. La jeune maman est reconnaissante, ainsi, elle ne rate jamais l’occasion pour remercier ses fans d’avoir été là pour la soutenir : « (…) vous êtes des amours… » avait écrit la boxeuse Naoil à l’endroit de ses fans.



Cependant, il faut dire qu’avant l’annonce officielle de Naoil, une autre célébrité avait déjà fait le travail. Il s’agit de Denis Brogniart, l’animateur de l’émission Koh-Lanta. Dès le 25 Août 2020, il avait déjà adressé ses félicitations sur l’émission Les Grandes Gueules de la radio RMC, à l’ancienne adversaire de Claude. Ses mots ont sûrement fait plaisir à l’aventurière devenue nouvellement maman.

Naoil et son fils, deux mois après l’accouchement

Comme à son habitude, Naoil a encore partagé une photo d’elle et son fils. Deux mois se sont déjà écoulés depuis l’accouchement et la star a tenu à partager sa joie de nouvelle mère avec ses abonnés. C’est ce 24 Octobre, elle a posté une superbe photo d’elle et son fils sur Instagram. On peut y voir Naoil très heureuse posant un regard plein de tendresse et d’amour sur son fils. Cela ne fait aucun doute que Naoil est une mère comblée.

La photo est suivie des mots très touchants : « Deux mois et je prends conscience de mon rôle de maman et de la responsabilité qui va avec. Femme, épouse et mère, un équilibre qui n’est pas facile à trouver tous les jours… ». Elle a continué sa déclaration d’amour à son « Aylan d’amour » avec une grande tendresse en affirmant l’aimer très fort. Telle une mère poule, notre jeune maman se sent prête à tout faire pour maintenir la quiétude et le bonheur de son bout de chou. Tout ce mélange d’amour et de tendresse a émue bien évidemment toute sa communauté qui n’a pas hésité à souhaiter que du bonheur à la famille de Naoil.

Une photo de Naoil très appréciée des internautes

Après sa publication, de nombreux commentaires ont été mis en dessous. Naoil a été clamée et félicitée par de nombreux internautes. Parmi les commentaires, on peut lire : « Magnifique photo », « t’es une super maman », « vous êtes trop beaux ». On peut comprendre qu’à cette étape, tous les mots gentils feront chaud au cœur à la nouvelle maman, car, pour rappel, l’accouchement du petit Aylan n’a pas été de tout repos !

En effet, le jour de l’accouchement, rien n’avait été comme prévu. La star a dû passer 5 jours en observation avant de pouvoir accoucher par césarienne. Un scénario qui est loin de ce qu’avait imaginé Naoil même si, au final, tout s’est bien passé. Le 24 Août 2020 est aujourd’hui, une date gravée à jamais dans le cœur du couple formé par Greg et Naoil.