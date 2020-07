Narcos Mexicos sur Netflix : une date de sortie en 2021 !

Vous pouvez regarder les précédents épisodes sur Internet et notamment Netflix puisqu’ils sont toujours au rendez-vous.

Par contre, la saison 3 de Narcos Mexico n’est pas encore d’actualité.

Au vu du calendrier proposé à tous les fans, il y a de grandes chances pour que les futurs épisodes soient disponibles en 2021, mais l’incertitude prend de l’ampleur à cause du coronavirus.

Premier trimestre de 2021 pour la saison 3 de Narcos Mexique

Ce sont bien sûr des spéculations, mais comme la sortie de la saison 2 a été enregistrée au début de l’année, il serait logique de patienter jusqu’au mois de Février 2021. Toutefois, une maladie semble bouleverser l’ensemble des cahiers des charges des producteurs. Ces derniers sont face à de véritables problématiques, car lorsque les saisons ne sont pas tournées, elles sont forcément repoussées, car le tournage n’est pas honoré. Lorsqu’elles sont en cours de réalisation, les épisodes ne peuvent pas être diffusés, car ils ne sont pas terminés. Cela est notamment le cas pour le Final Season de The Walking Dead qui a été repoussé à une date indéterminée.

Pour une sortie en Février 2021 de Narcos Mexico, il faudrait que le tournage ait lieu au cours de l’été .

. Cela permettrait à la post-production de se mettre en route, mais les États-Unis commencent à être la cible du coronavirus.

Lorsque la France sera sortie du confinement, il y a de grandes chances pour que les USA ne soient pas dans le même cas.

Si le tournage n’est pas réalisé entre Juin et Août, la saison 3 de Narcos Mexico pourrait sortir beaucoup plus tard.

En prenant en compte le retard accumulé depuis le début de l’épidémie, nous parions finalement pour une sortie lors du second trimestre de 2021, soit en Juin. Il faudra bien sûr attendre le communiqué de presse de Netflix pour en savoir un peu plus, mais si le retard entraîne des pertes financières, l’annulation est aussi possible.



Le coronavirus tue aussi les séries américaines

Narcos Mexico vous plonge dans un univers policier notamment dans la lutte contre la drogue. Si la série est maintenue alors que le Covid-19 est à l’origine de nombreuses pertes que ce soit pour les films ou les séries, il y a de grandes chances pour que vous retrouviez Felix et Walt. Cette série dramatique a été proposée par Chris Brancato, Doug Miro et Carlo Bernard. Vous pouvez découvrir les deux premières saisons sur votre compte Netflix, mais d’autres déclinaisons sont aussi au rendez-vous. Il faut savoir que Narcos connaît un succès grandissant, il serait dommage que la troisième saison soit annulée à cause du coronavirus.

Les pertes engendrées actuellement par les sociétés de production sont gigantesques. Si certaines rumeurs annoncent la sortie de certains films comme Mulan directement en VOD, d’autres ont été repoussés à l’année prochaine comme la suite de SOS Fantômes qui ne sera donc pas délivrée cet été. C’est aussi le cas du dernier James Bond dont le report a été annoncé assez tôt.