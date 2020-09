Natasha St-Pier sous le feu des critiques : elle est accusée de déconsidérer ses fans et donne sa version des faits !

Elle décide de mettre les choses au clair en s’expliquant à son public.

Natasha St-Pier s’est toujours montrée très proche de son public, et c’est bien malgré elle qu’elle se retrouve au cœur d’une polémique. Si elle a l’habitude de garder son calme en toute circonstance, les accusations qui étaient portées sur sa personne l’ont obligé à sortir du silence pour s’expliquer. On peut bien dire qu’elle ne se laisse pas se marcher sur les pieds. Alors que l’un de ses fans lui reprochait son attitude désintéressée en pleine pandémie du coronavirus, la femme de 39 ans s’est expliquée en public pour donner sa version des faits. Lisez la suite de cet article pour en découvrir plus.

Une malencontreuse situation

Pour ceux qui ont l’habitude de suivre Natasha St-Pier, ils remarqueront certainement qu’elle aime parfois dévoiler quelques détails de sa vie privée et de ses différents projets artistiques. Récemment, la mère de famille a été invitée sur une émission. C’est après sa participation que les choses se sont quelque peu envenimées. En effet, lorsqu’elle sortit, ses nombreux fans l’attendaient au-dehors. Elle a déclaré qu’un parmi ces derniers lui a demandé une dédicace.

Natasha St-Pier lui aurait certainement accordé ce qu’il voulait si on n’était pas en pleine pandémie de coronavirus. Le jeune homme n’avait pas de masque et tenait juste un feutre et une photo dans sa main. Vu qu’il était exposé, la chanteuse québécoise lui a poliment fait savoir qu’elle ne pouvait toucher ni son feutre ni son cahier. Dans d’autres circonstances, les choses se seraient déroulées autrement.

On comprend bien cette décision de la chanteuse puisque la pandémie du coronavirus est toujours en train de sévir et le nombre de contaminations ne fait qu’augmenter chaque jour. Le jeune homme quant à lui, a très mal pris les choses et était très furieux. Pour lui la chanteuse dénigrait son public.

Natasha St-Pier affirme tout de même qu’il n’en est rien et qu’au contraire elle les adore. Cependant, à cause de la situation sanitaire du pays elle ne pouvait se permettre de s’exposer aux risques de contamination. Déjà qu’elle doit préserver sa santé pour la tournée de Croire, Natasha St-Pier a révélé que cet échange l’a quelque peu attristé, mais reste ferme sur le fait que le respect des règles barrières doit être obligatoirement observé.

Une situation bien compréhensible

Même attristée par la frustration de son fan, Natasha St-Pier a eu raison de prendre une telle décision. Avec la pandémie du coronavirus, tous les acteurs du secteur artistique sont en train de rencontrer de sérieux problèmes. C’est avec beaucoup de difficultés que la presque quadragénaire a pu entamer sa tournée des églises.

Beaucoup de personnes ont d’ailleurs salué le comportement de la chanteuse. Elle a eu raison de rappeler à ce fan frustré que les gestes barrières doivent être respectés, vu que la situation sanitaire du pays n’est pas en train de s’améliorer. Il serait donc très dommage que la femme de 39 ans tombe malade et ne puisse être capable de produire de bonnes prestations pendant sa tournée.

Il faudrait rappeler que Natasha St-Pier est de retour sur les scènes musicales avec son nouveau disque intitulé Croire. Elle y a d’ailleurs consacré une chanson en hommage à son fils Bixente. Ce dernier qui souffrait d’une malformation cardiaque quand il était bébé a été opéré avec succès.