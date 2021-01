Nathalie (L’amour est dans le pré) : découvrez une photo de famille très étonnante qu’elle a partagé avec sa communauté !

Que cela fait du bien d’entendre de bonnes nouvelles en ce début d’année, après toutes les péripéties que l’on a pu lire ici et là concernant les anciens candidats de L’amour est dans le pré, l’émission de télé-réalité sur M6 présentée par Karine Le Marchand ! Tout le monde aurait pu croire que le sort s’acharne sur les candidats et la présentatrice de l’émission…

L’amour est dans le pré : des catastrophes en cascade pour Karine Le Marchand et ses candidats !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers mois n’étaient pas des plus joyeux pour la présentatrice de L’amour est dans le pré Karine Le Marchand, mais aussi ses candidats qui partagaient sans cesse sur les réseaux sociaux des nouvelles terribles à leurs sujets ! L’été dernier, tout le monde se souvient encore de la candidate Claire, qui avait partagé avec la plus grande tristesse le décès de son bébé, qui était à peine nouveau né. On peut également penser à cette autre candidate mythique de l’émission, Aude, qui n’a pas dû voir l’année 2021 d’un bon œil !

En effet, l’agricultrice n’a pas eu de chance avec un animal et s’est retrouvée complètement défigurée après qu’une vache l’ait violemment bousculée. Mais le mauvais sort ne s’est malheureusement pas arrêté là : c’est également l’animatrice de l’émission, Karine Le Marchand, qui est aussi arrivée avec une nouvelle assez terrible pour ce début d’année 2021. Sa petite chienne Rose, qu’elle avait adopté il y a tout juste quelques mois, est décédée dans des conditions absolument terribles : elle s’est faite écrasée par une voiture. Heureusement, nous avons eu des nouvelles d’une autre candidate, pour qui tout semble sourire…

Nathalie (L’amour est dans le pré) : elle dévoile en exclusivité des photos de son fils !

La candidate Nathalie de L’amour est dans le pré que tout le monde avait vu en 2017 aux côtés de Victor a partagé sur les réseaux sociaux une photo que l’on ne s’attendait pas à voir. En effet, cette jeune maman ne partage que très rarement des photos de sa vie privée, et encore moins de son fils ! Mais pour cette nouvelle année, Nathalie a décidé de dévoiler un peu plus d’informations sur sa vie privée, avec un cliché de son petit garçon.

C’est dans la saison 12 de l’émission qui fait encore cette année un très gros carton sur M6, que l’on avait pu voir le couple de Nathalie et de Victor naître sous le regard très amusé de Karine Le Marchand. Depuis, les deux tourtereaux ont fait un petit bout de chemin, mais ils ne partagent pas pour autant leur quotidien avec leur public.

En effet, en avril 2019, la jeune maman avait déjà raconté aux médias pourquoi elle avait attendu plusieurs mois avant de partager au grand public la naissance de son premier fils. Souhaitant avant toute chose protéger son enfant de l’attention des médias, personne ne s’attendait à voir une nouvelle photo de la candidate de L’amour est dans le pré, en compagnie de sa petite famille. Sur le cliché, où l’enfant né de L’amour est dans le pré apparaît enfin, on peut voir que ce dernier tire la langue d’une façon très amusante ! Voilà enfin une nouvelle qui fait plaisir à voir, et en attendant nous avons hâte de pouvoir découvrir la prochaine saison de l’émission de M6 !