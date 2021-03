Nathalie Marquay harcelée par un homme politique ? Voici toutes ses confidences !

Vous savez sans doute que Benjamin Castaldi présente une nouvelle émission sur C8 puisque le jeu des boîtes a été mis de côté à cause des raisons sanitaires. En effet, la chaîne préfère privilégier la santé de tous les collaborateurs et des participants alors que le contexte semble être préoccupant en Île-de-France. Il s’agit de l’un des 20 départements qui sont sous surveillance. De ce fait, Castaldi a pu recevoir Nathalie Marquay et elle a fait quelques déclarations.

Nathalie Marquay avait 19 ans lorsque les faits ont eu lieu

Avant TPMP, vous pouvez donc découvrir l’émission 6 à 7 avec Casta et plusieurs invités sont présents. Vous avez pu apercevoir depuis le début de la semaine Bernard Montiel ou encore Nathalie Marquay. Cette dernière est aussi présente de manière régulière sur le plateau de Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna. Alors qu’elle avait seulement 19 ans, Nathalie Marquay aurait été harcelée par un homme politique, mais elle n’a pas souhaité révéler en direct son identité.

Après il y a harcèlement et harcèlement !!

Apparemment, cet homme est toujours vivant, il est marié et il serait rattaché à un parti de droite .

. Nathalie Marquay révèle qu’elle ne souhaite pas détruire sa famille, mais il a quand même pu la harceler pendant près de 6 mois.

Le harcèlement était régulier puisqu’elle était victime de ce comportement tous les jours comme elle a pu le préciser.

Cet homme politique semblait déterminé, car il savait où elle se trouvait et il avait tendance à suivre tous les déplacements. Elle révèle que, « tous les jours, j’avais un bouquet de fleurs à l’hôtel. Il essayait de m’appeler, mais je ne prenais jamais son appel ». Cette situation a donc dû être très difficile pour Nathalie Marquay qui est désormais mariée à Jean-Pierre Pernaut et ils ont deux deux enfants à savoir Lou et Tom.

Elle affirme sur le plateau de C8 qu’elle ne répondait pas à ses appels, car à l’époque elle était « une petite gamine » puisqu’elle avait seulement 19 ans. Après l’élection de Miss France, il faut savoir qu’elle a eu de nombreuses sollicitations, elle a même pu recevoir des demandes en mariage ou encore des slips.

Face à Benjamin Castaldi, elle révèle que des photos dénudées ou encore des messages totalement déplacés étaient aussi au rendez-vous.

Nathalie Marquay, une chroniqueuse de TPMP

Depuis quelques mois déjà, vous pouvez constater que Nathalie Marquay est présente sur le plateau de C8. Certes, elle était à côté de Benjamin Castaldi pour ce nouveau programme, mais elle est aussi une chroniqueuse qui n’a pas sa langue dans sa poche. Elle n’hésite pas à faire part de ses convictions, de ses avis… Cyril Hanouna peut aussi l’interroger sur sa relation avec Jean-Pierre Pernaut et le couple a pu venir sur le plateau lorsque le présentateur du JT de 13 heures a décidé de prendre sa retraite.

Il y a quelques jours, Nathalie Marquay a pu raconter la Saint-Valentin qu’elle a eu la joie de partager avec Pernaut. En effet, elle lui aurait offert une petite danse comme celle que vous avez pu découvrir dans le programme où les invités peuvent se dénuder pour la bonne cause. Dans tous les cas, les confidences à propos de ces faits de harcèlement sont effrayantes et, malheureusement, il y aurait de nombreuses victimes que ce soit en France ou dans le monde entier.

Dernièrement, plusieurs affaires ont pu être relayées dans la presse que ce soit pour d’éventuels viols, agressions ou encore des faits de harcèlement, des enquêtes sont d’ailleurs en cours.