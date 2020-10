Nathalie Marquay : la femme de Jean-Pierre Pernaut dévoile ses exs… elle est sortie avec Patrick Bruel !

Une idylle qui a marqué l’ancienne reine de beauté

Depuis la rentrée, Nathalie Marquay a rejoint l’équipe de Hanouna, en tant que chroniqueuse. Sur le plateau, la femme de Jean-Pierre Pernaut n’hésite pas à faire des confidences sur sa vie privée. Tel est le cas de ses révélations du mardi 29 septembre dernier.

Ce jour-là, la femme de 53 ans a révélé que son compagnon et elle ont été victimes d’une menace terroriste. Aussi, elle s’est confiée sur son passé amoureux suite à la découverte d’images du dernier épisode de « L’amour est dans le pré ». Des images d’un rendez-vous plutôt gênant entre deux candidats qui ont réveillé les souvenirs de l’ancienne Miss France.

À cette occasion, Nathalie Marquay a annoncé qu’elle a déjà vécu un moment de malaise lors d’un premier rendez-vous en amoureux. « Ce n’était pas avec Jean-Pierre Pernaut. C’était un homme que je fréquentais juste avant lui. » a-t-elle précisé. Elle a ensuite révélé l’identité de celui avec qui elle a eu un « dating » raté. Ce n’est autre que le célèbre acteur et artiste Pierre Cosso. Celui qui a joué dans « La Boum 2 », en 1982, en tant que petit ami de Sophie Marceau. Elle est également sortie avec Patrick Bruel.

Après avoir fait cette révélation, Nathalie Marquay a tenu à préciser que leur relation a duré « plus d’un an ».Elle a également fait savoir qu’elle l’avait beaucoup apprécié. « Pierre Cosso était très très bien. Il était même excellent… C’était plus ses yeux que je regardais. » A-t-elle annoncé avant de revenir sur le fameux moment de gêne qu’elle a eu durant leur premier rendez-vous galant. « Notre début de relation était loin d’être parfait. Un jour, Pierre Cosso m’a invité au restaurant. Tout allait bien jusqu’à ce qu’une de mes couronnes m’a joué des tours. En effet, elle a sauté au moment où l’on était en train de manger. Ainsi, j’ai dû la sortir discrètement et puis la cacher. Je n’osais plus rire aux éclats. C’était horrible. » s’est-elle souvenue.

L’ignorance avant un coup de foudre

Le lundi 21 septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay étaient invités dans « Touche pas à mon poste ». Durant leur intervention, les deux amoureux ont évoqué leur belle rencontre. C’était le 8 décembre 2001 que leurs regards se sont croisés pour la première fois. Ils étaient tous deux invités lors de l’élection Miss France 2002.

Entre les deux tourtereaux, le courant était passé très facilement. Durant l’évènement, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay étaient assis l’un à côté de l’autre. Ainsi, tout au long de la soirée, ils n’ont fait que rire et discuter. « On n’a pas suivi grand-chose de l’élection. », a confié Jean-Pierre Pernaut. Pour le présentateur, il a été évident que l’ancienne Miss France est celle qu’il a attendue depuis toujours.

Le lendemain de la soirée, l’homme de 70 ans était tout de suite passé à la prochaine étape. Il lui a fait livrer des fleurs et des macarons. L’année suivante, ils se sont fiancés. En 2002, ils ont eu leur fille Lou, suivie de leur fils Tom, en 2003. L’année 2007, le couple a décidé de se marier.

Quoi qu’il en soit, lors de son passage sur le plateau de Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut a également fait une confession. Il a annoncé que sa compagne était déjà venue une fois sur le plateau de « Combien ça coûte ? ». Une émission qu’il a présentée de 1991 à 2010. Toutefois, à cette époque, c’était loin d’être le coup de foudre. En effet, le présentateur n’a guère remarqué Nathalie Marquay. Tel est également le cas de cette dernière. Heureusement, le destin leur a réuni à nouveau en 2001 pour ensuite vivre un parfait amour.