Nathalie Marquay Pernaut : après avoir été violemment clashée par Laurent Ruquier dans TPMP, elle réagit !

Laurent Ruquier n’a vraiment pas été tendre avec Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay, qui, il est allé jusqu’à insulter en direct dans l’émission Touche pas à mon poste. Surprise de ce comportement, Nathalie Marquay a répondu à l’animateur.

Laurent Ruquier clash Nathalie Marquay dans TPMP

Après le passage de Laurent Ruquier dans Touche pas à poste, il était clair pour tout le monde que s’il y avait mésentente entre le couple Pernaut et l’animateur Laurent Ruquier, dorénavant, c’est la guerre !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑵𝒂𝒕𝒉𝒂𝒍𝒊𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒒𝒖𝒂𝒚-𝑷𝒆𝒓𝒏𝒂𝒖𝒕 (@nathalie_marquay_pernaut) le 24 Sept. 2020 à 9 :31 PDT

En effet, ce mardi 20 octobre 2020, l’animateur de France 2 était sur la chaîne C8, en tant qu’invité de Cyril Hanouna, dans TPMP. Il a alors évoqué les paroles qu’aurait prononcées Jean-Pierre Pernaut le concernant. D’après l’animateur, ce dernier avait affirmé il y a quelques jours, ne pas être fan de lui.

Pour répondre à ce désamour, Laurent Ruquier n’a pas mâché ses mots : « J’aime bien Jean-Pierre Pernaut, j’ai juste dit que je n’aimais pas les sujets qu’il traitait dans son journal. C’est mon goût à moi !… ça ne m’intéressait pas ! Je préférais la politique étrangère donc je regardais le journal de France 2. Contrairement à lui, je ne me serais pas permis de dire : ‘je ne peux pas le blairer’. Il ne me connaît pas ! »

Cependant, Cyril Hanouna a fait remarquer à l’animateur de France 2, que ce n’était pas l’ancien présentateur du JT de TF1 qui avait dit cela, mais plutôt son épouse Marquay Pernaut. Laurent Ruquier se fait alors plus virulent : « elle est plus conne que lui encore ! Je suis peut-être ingrat comme a dit Zemmour mais je crois pas, lui pour le coup il est ingrat ! Quand il a fait de la promo pour sa pièce de théâtre, je l’ai reçu très gentiment à plusieurs reprises donc je comprends pas pourquoi il a balancé ça… Peut-être que j’ai pas les mêmes idées politiques que lui, ça c’est certain ! »

Nathalie Marquay surprise des attaques de Laurent Ruquier envers sa personne

Interrogée par un média sur cette affaire, Nathalie Marquay qui est une ancienne reine de beauté, s’est montrée très surprise des propos de Laurent Ruquier à son égard. Celle qui se prépare à participer à l’émission Stars à nu de TF1, a plutôt souri, toute étonnée qu’elle était.

Pour Nathalie Marquay, elle n’a fait que dire la vérité, aussi elle ne comprend pas une telle réaction de la part de Laurent Ruquier. D’après l’ancienne Miss France, Laurent Ruquier n’a pas voulu trop s’en prendre à son mari, alors il a préféré l’attaquer elle, parce que ce serait plus facile pour lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑵𝒂𝒕𝒉𝒂𝒍𝒊𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒒𝒖𝒂𝒚-𝑷𝒆𝒓𝒏𝒂𝒖𝒕 (@nathalie_marquay_pernaut) le 26 Sept. 2020 à 9 :23 PDT

Pourtant, madame Pernaut qui vient souvent dans l’émission Touche pas à mon poste cette saison, a fait savoir qu’il y a encore quelques semaines, dans la même émission, elle avait défendu le programme télévisé de Laurent Ruquier, face à certains chroniqueurs : « J’ai été l’une des seuls à défendre son programme, j’ai même dit que je l’avais trouvé très bien, sensible, que cela lui donnait une autre image, je lui ai souhaité longue vie…tout en me disant ‘tant pis si je me mets Jean-Pierre à dos ! »

Toute réflexion faite, elle aurait peut-être dû s’abstenir quand on fait le point des conséquences. Nathalie Marquay a malgré tout, tenu à revenir sur quelques propos de Laurent Ruquier qui d’après elle, n’étaient pas exacts.

Pour commencer, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut a assuré que son mari et elle ne sont jamais allés faire une promotion en couple, chez l’animateur de France 2. Quant au fait que son mari n’aime pas Laurent Ruquier, il ne s’agit pas d’une affaire de sujets traités dans un journal, c’est tout simplement parce que Laurent Ruquier aurait traité Jean-Pierre Pernaut de facho.

On dirait bien que le mari de Nathalie Marquay n’ait pas digéré ce fait qui date certainement. Aujourd’hui, c’est Laurent Ruquier qui relance les hostilités, on se demande bien où cela finira.